„Primul vaccin din lume” conceput cu ajutorul AI. Anunțul făcut de o echipă de cercetători

O echipă de cercetători britanici anunță că inteligența artificială a fost folosită pentru a dezvolta un tip de vaccin „fundamental nou”, care ar putea oferi protecție împotriva unei game largi de virusuri și chiar preveni o viitoare pandemie, relatează BBC.

Echipa de la Universitatea din Cambridge susține că este pentru prima dată când o componentă cheie a unui vaccin a fost proiectată în întregime de către AI și apoi testată pe oameni.

Vaccinul a fost conceput pentru a acționa asupra tuturor coronavirusurilor, inclusiv asupra tuturor variantelor COVID și a virusurilor care infectează animalele, dar care ar putea porni o altă pandemie.

Cercetarea se află încă în fază incipientă, dar echipa dezvoltă deja vaccinuri distincte care ar putea combate gripa și Ebola.

„Suntem mereu cu un pas în urmă”

Vaccinurile învață pe organismul cum să recunoască o infecție, sporind astfel șansele de a o combate.

Însă unele virusuri pot suferi mutații, astfel încât vaccinurile pot deveni rapid depășite. De aceea, vaccinurile împotriva COVID și a gripei de iarnă trebuie actualizate periodic.

„Suntem mereu cu un pas în urmă”, a declarat prof. Jonathan Heeney, de la Universitatea din Cambridge, adăugând că „ceea ce încercăm să facem este să fim cu un pas înainte” astfel încât să poate fi oferită protecție împotriva noilor focare sau pandemii.

Ce au făcut cercetătorii cu ajutorul AI

De obicei, vaccinurile sunt concepute pe baza unei tulpini actuale a unui virus.

Cercetătorii de la Cambridge au preluat coduri genetice cunoscute de la o serie de coronavirusuri care fuseseră înregistrate de programele de supraveghere menite să identifice potențiale amenințări virale.

Aceste coduri genetice au fost analizate de inteligența artificială. AI-ul a conceput apoi un „super-antigen” capabil să antreneze sistemul imunitar astfel încât să ofere protecție împotriva întregii familii de virusuri – chiar și în cazul în care acestea ar suferi mutații sau o nouă infecție s-ar transmite de la animale la oameni.

Antigenii sunt componentele esențiale ale vaccinurilor, deoarece acestea reprezintă elementele pe care sistemul imunitar învață să le atace.

Heeney a spus că este prima dată când un antigen conceput cu ajutorul AI a fost testat pe oameni. El a afirmat că tehnologia „ne surprinde pe toți” și este „uimitor ce putem realiza cu ajutorul ei în beneficiul umanității”.

„Este vorba despre crearea de vaccinuri care să ne protejeze, nu doar de virusurile actuale, ci și de ceea ce poate provoca următorul focar sau boală”, a spus Jonathan Heeney.

Studiile clinice, făcute pe 39 de persoane, au fost concepute pentru a evalua siguranța acestor vaccinuri. Un al doilea studiu – care implică aproximativ 200 de persoane – va oferi o înțelegere mai aprofundată a modului în care vaccinul stimulează sistemul imunitar.

Concluziile prezentate în detaliu în revista de specialitate „Journal of Infection” indică faptul că impactul asupra sistemului imunitar a fost „modest”, dar ele continuă să stârnească entuziasm în rândul oamenilor de știință.

„Ceea ce este cu adevărat interesant este că tehnologia este mult mai bună la conceperea vaccinurilor pentru potențiale pandemii atunci când virusurile se schimbă”, a remarcat profesorul Saul Faust, care a făcut o parte din teste la Universitatea din Southampton.