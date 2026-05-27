Primul val de caniculă din Europa a adus nopți tropicale dar și prețuri sub zero la electricitate

Primul val de caniculă din acest sezon va pârjoli capitalele europene pentru tot restul săptămânii, doborând recorduri de temperatură şi împingând în sus cererea de energie electrică, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

Luni, Marea Britanie s-a confruntat cu cea mai timpurie „noapte tropicală” din istorie, în condiţiile în care temperaturile nu au mai scăzut sub 20 de grade Celsius, pentru ca marţi să fie înregistrată cea mai fierbinte zi din luna mai. În Franţa, au fost stabilite numeroase recorduri regionale de căldură pentru luna mai, inclusiv 35,8 grade Celsius la La Roche-sur-Yon, în vest. Meteo-France, agenţia guvernamentală de prognoză, estimează temperaturi de până la 39 de grade Celsius în zilele următoare.

Căldura a fost o veste bună pentru unii comercianţi cu amănuntul. În Marea Britanie, magazinele Currys au înregistrat o creştere a vânzărilor de ventilatoare şi alte produse de răcire cu 2.758% faţă de anul precedent, în weekendul sărbătorii May Bank.

De asemenea, magazinele John Lewis Partnership au raportat o creştere de 800% a vânzărilor de ventilatoare, în timp ce vânzările de piscine pentru copii au crescut cu 700% faţă de săptămâna precedentă. Retailerul britanic de produse electrice AO World a raportat creşteri similare ale vânzărilor.

Temperaturile sunt aşteptate să scadă spre sfârşitul săptămânii, dar începutul dogoritor al sezonului intensifică îngrijorările cu privire la modul în care schimbările climatice provoacă mai multe fenomene meteo extreme, la care Europa se luptă să se adapteze.

Prognozele pe termen lung indică mai multe valuri de căldură pentru continentul cu cea mai rapidă încălzire din lume, spun meteorologii, deoarece căldura persistentă usucă solurile şi amplifică riscul unor temperaturi mai ridicate.

Prețul electricității, temporar sub zero în Germania și Franța

Pe de altă parte, căldura a alimentat producţia de energie fotovoltaică, în plină expansiune, care a stabilit valori record în Marea Britanie.

Se aşteaptă ca cerul neobişnuit de senin să persiste în această săptămână, cu o producţie fotovoltaică deosebit de puternică, atât în Marea Britanie cât şi în Franţa, Germania şi în cea mai mare parte a Europei de Nord-Vest şi Centrale, conform analizei realizate de analiştii de la MetDesk.

Miercuri, oferta abundentă de energie electrică a împins preţurile energiei electrice în Germania sub nivelul zero timp de şase ore în jurul prânzului, în timp ce preţurile din Franţa ar urma să ajungă în teritoriul negativ timp de două ore şi să rămână aproape de zero pentru încă câteva ore, conform datelor de pe bursa Epex Spot.

Cererea de energie electrică în Franţa este aşteptată să atingă un vârf de 52,8 gigawaţi la ora 14:30, faţă de aproximativ 48 de gigawaţi cu o săptămână mai devreme, conform datelor gestionarului reţelei de înaltă tensiune din Franţa (RTE).