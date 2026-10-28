Principalele ipoteze luate în calcul pentru producerea accidentului feroviar din Spania

Accidentul feroviar cu zeci de victime din Spania a fost produs de o eroare umană, spun surse guvernamentale citate de El Confidencial. În schimb, angajați ai căilor ferate spun că a avut loc un incident tehnic care impunea aplicarea de restricții de viteză.

Ancheta va trebui acum să stabilească dacă s-a comis o eroare în gestionarea traficului feroviar după presupusa avarie. Printre principalele întrebări rămase fără răspuns se numără: ce instrucțiuni au primit mecanicii de locomotivă, permisele date din centrul de control și dacă au fost respectate condițiile de siguranță necesare pentru menținerea ciculației.

Surse guvernamentale, consultate de ElConfidencial, indică o posibilă eroare umană în urma unei defecțiuni a sistemului de siguranță, deși precizează că circumstanțele accidentului sunt încă în curs de investigare.

În prezent, sursele guvernamentale nu au identificat pe nimeni responsabil pentru eventuala eroare umană.

Ce spune un specialist

Principala întrebare este ce s-a întâmplat după ce un incident tehnic, semnalat de angajații căilor ferate. Acesta trebuia să conducă la o modificare a procedurilor obișnuite de operare.

O sursă cu experiență în gestionarea transportului feroviar de mare viteză susține că, în această dimineață, a fost semnalată o anomalie în sistemul responsabil cu transmiterea informațiilor privind starea căii ferate către mecanicii de locomotivă.

Incidentul impunea aplicarea unor restricții de viteză înainte de producerea accidentului, potrivit sursei. Specialistul consideră că acest motiv poate explica de ce trenul Iryo era oprit sau circula cu viteză redusă în momentul în care a fost lovit de trenul de mare viteză AVE. Cu toate acestea, această versiune nu a fost încă confirmată oficial.

Accidentul s-a produs între localitățile Mora și Urda, la kilometrul 118 al liniei feroviare de mare viteză Madrid-Sevilla. Un tren de mare viteză AVE a lovit din spate un tren Iryo, provocând deraierea a două vagoane, potrivit informațiilor preliminare ale Ministerului Transporturilor și ale Adif (operatorul infrastructurii feroviare din Spania).

Modificarea condițiilor de trafic

Unul dintre elementele-cheie îl reprezintă posibila implementare a așa-numitului sistem „Lateral Signaling Block” (LSB). Acest sistem permite gestionarea distanței dintre trenuri prin intermediul semnalelor laterale atunci când anumite circumstanțe tehnice împiedică utilizarea sistemului obișnuit de protecție automată.

Linia Madrid-Sevilla utilizează acest sistem care transmite informații către echipamentele de la bord și monitorizează condițiile de funcționare. Acest sistem controlează vitezele autorizate și poate ordona automat trenului să frâneze atunci când detectează anumite situații de risc.

O defecțiune a sistemului principal nu înseamnă neapărat că trenurile vor circula fără nicio informație. Există proceduri alternative care permit trenurilor să-și continue circulația în condiții de siguranță. În acest scenariu, semnalele de pe calea ferată, verificarea faptului că tronsoanele de cale ferată sunt libere și autorizațiile emise de centrul de control capătă o importanță deosebită.

Întrebarea este dacă aceste condiții au fost îndeplinite corespunzător după incidentul semnalat de angajații de la calea ferată. Pentru a stabili acest lucru, va fi necesar să se verifice ce informații deținea postul de comandă cu privire la poziția ambelor trenuri, ce instrucțiuni au fost transmise și dacă au apărut erori în gestionarea mișcărilor acestora.

Scenariile discutate de angajații din feroviar

În rândul angajaților din domeniul feroviar circulă diverse ipoteze cu privire la posibilele cauze ale accidentului. Unii sugerează că trenul din spate a încălcat un semnal de oprire, în timp ce alții consideră că este necesar să se investigheze dacă acesta a primit o autorizație incorectă de a-și continua drumul. Acestea sunt scenarii diferite, iar niciunul nu a fost confirmat oficial.

„Când un tren se apropie de un semnal sau de un panou care indică oprirea, sistemul nu permite deplasarea cu viteză mare, deoarece trebuie să frânezi”, explică unul dintre profesioniștii din domeniul feroviar consultați de El Confidencial.

Acesta subliniază că echipamentul de la bord poate activa frânarea de urgență atunci când detectează anumite situații de risc. Cu toate acestea, funcționarea sa depinde de indicațiile de circulație stabilite și de condițiile tehnice existente la un moment dat.

Ancheta va trebui să clarifice dacă ambele trenuri circulau sub supravegherea sistemului LSB sau dacă fusese stabilită o procedură alternativă. De asemenea, va trebui să stabilească dacă trenul Iryo era oprit sau circula cu viteză redusă în momentul coliziunii, precum și viteza trenului AVE (trenul spaniol de mare viteză) și instrucțiunile date mecanicului acestuia.

Jurnalele centrului de control, comunicațiile cu mecanicii de tren și datele provenite de la echipamentele de bord vor fi esențiale pentru reconstituirea mișcărilor finale ale ambelor trenuri.

Aceste informații le vor permite anchetatorilor să stabilească dacă au fost autorizate depășiri de semnal, dacă existau restricții specifice de viteză și ce verificări au fost efectuate înainte de a permite trenurilor să-și continue drumul.

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