Prinsă că deversează în Las Vegas, o companie a lui Elon Musk a spus că încetează. Ce a făcut, de fapt

Elon Musk, la o conferință de la centrul expozițional Porte de Versailles din Paris, Franța, 16 iunie 2023. Credit line: Jameis Delaynee / Alamy / Profimedia

O autoritate de reglementare în domeniul mediului a amendat Boring Company, startup-ul de săpat tuneluri a lui Elon Musk, cu aproape 500.000 de dolari după ce compania a deversat „fluide de foraj” în gurile de canalizare din jurul Las Vegasului, ceea ce a dus la „daune substanțiale” asupra infrastructurii județului, potrivit unei notificări de încălcare a legii trimisă companiei săptămâna trecută, potrivit Fortune.

Clark County Water Reclamation District (CCWRD), cea mai mare agenție de tratare a apelor uzate din Nevada, susține că, în această vară, angajații Boring Company au refuzat să înceteze deversarea fluidelor de foraj când inspectorii au sosit la șantierul din apropierea centrului orașului și le-au cerut să înceteze.

A doua zi, Boring a „simulat conformitatea”, doar pentru a continua să deverseze apele uzate după ce un manager al companiei „a presupus că inspectorii districtuali au părăsit proprietatea”. CCWRD afirmă că echipele sale au fost nevoite să curețe 12 metri cubi de „noroi de foraj, deșeuri de foraj și diverse deșeuri solide” dintr-una dintre stațiile sale de epurare a apelor uzate, din cauza deversărilor efectuate de Boring în două dintre locurile de desfășurare a proiectului, conform notificării de încălcare a legii, obținută de Fortune.

Fluidele de foraj și resturile menționate în citație par să se refere la lichidul toxic care se acumulează în partea de jos a tunelurilor pe măsură ce utilajele Boring forează prin pământ și rocă — lichid care poate conține o varietate de substanțe chimice. Mulți muncitori Boring au suferit arsuri din cauza acestor substanțe chimice atunci când pielea lor a fost expusă direct la ele.

Amenzi de aproape 500.000 de dolari

Noile amenzi și acuzații reprezintă cele mai recente controverse în jurul companiei Boring Company. Compania a fost acuzată în repetate rânduri de angajați și autorități de reglementare că a încălcat protocoalele sau reglementările de siguranță în timpul construcției unei rețele de tuneluri sub Las Vegas, care, potrivit companiei, va servi drept „autostradă subterană” pe care vor circula mașinile Tesla.

Agenția de apă din Clark County a declarat că acțiunile Boring Company au încălcat legile și reglementările federale și a informat Boring că va aplica amenzi în valoare de 493.297,08 dolari, inclusiv 131.297,08 dolari pentru cheltuielile districtului pentru remedierea deversării de lichide.

Potrivit CCWRD, amenda se datorează „naturii grave a încălcărilor, daunelor substanțiale aduse infrastructurii districtului, resurselor de urgență ale districtului cheltuite pentru a răspunde încălcărilor și recunoașterii de către Boring Company a responsabilității pentru abateri”, potrivit notificării de încălcare.

CCWRD a aplicat o amendă mai mare de 100.000 de dolari unei singure alte companii pentru deversarea de ape în ultimii trei ani, potrivit altor documente obținute de Fortune.

Rapoartele privind încălcările arată că mai mulți directori ai Boring Company au participat la o audiere cu CCWRD la sfârșitul lunii septembrie și că Boring Company și-a recunoscut responsabilitatea și a acceptat să nu extindă operațiunile Boring la noi locații de foraj „până la îndeplinirea anumitor condiții”.

Boring Company nu a comentat noile acuzații CCWRD, deși a fost contactată de Fortune. O purtătoare de cuvânt a Autorității pentru Convenții și Vizitatori din Las Vegas, care plătește Boring pentru exploatarea sistemului de tuneluri de sub Centrul de Convenții, a spus că agenția încă examinează documentele.

Compania lui Elon Musk „a simulat conformarea”

CCWRD afirmă că agenția a început să investigheze deversările după ce a primit o plângere anonimă trimisă autorității de reglementare în domeniul mediului din statul respectiv, pe 12 august. Inspectorii CCWRD s-au deplasat la locul proiectului și au confirmat că fluidele de foraj și deșeurile erau „în mod activ” deversate în două guri de curățare (racorduri de țevi acoperite care se conectează la conductele de canalizare), precum și în două guri de vizitare, și că, în consecință, „infrastructura districtului a suferit daune extinse”, potrivit documentelor. CCWRD afirmă că „personalul TBC a refuzat” să oprească deversarea fluidelor atunci când inspectorii le-au cerut să o facă.

A doua zi, pe 14 august, inspectorii s-au întors și au cerut din nou angajaților Boring Company să oprească deversarea. CCWRD afirmă că administratorul Boring, Filippo Fazzino, „a simulat conformarea” și a îndepărtat conexiunile la canalele de curățare de pe șantier, dar autoritățile de reglementare afirmă că le-a înlocuit imediat „după ce a presupus că inspectorii districtului au părăsit proprietatea”, conform unei scrisori de încetare a activității trimisă către Boring mai târziu în aceeași zi.

„Activitățile companiei sunt conștiente și intenționate”

„În mod deosebit, domnul Fazzino a încercat să minimizeze amploarea deversării, susținând în mod fals că deversarea a început abia în noaptea precedentă, contrar înregistrărilor inspecției efectuate de district în ziua anterioară. Refuzul sfidător al TBC de a opri deversările ilegale după ce a fost prins în flagrant, împreună cu declarațiile false ale reprezentantului TBC către inspectorii districtului, dovedesc că activitățile TBC sunt conștiente și intenționate”, se arată în aceeași notificare. Fazzino nu a răspuns la solicitarea publicației de a comenta acest subiect.

Într-o scrisoare trimisă de Boring către CCWRD pe 15 august, a doua zi după a doua inspecție, directorul departamentului juridic al Boring a recunoscut că „apa a fost deversată în mod necorespunzător în sistemul de canalizare”, că se investighează problema și că, în consecință, compania a luat anumite măsuri, inclusiv deconectarea fizică a anumitor racorduri de canalizare și etanșarea scurgerilor din tunelurile sale.

Un angajat actual al Boring Company, care a vorbit cu Fortune sub condiția anonimatului de teama represaliilor, a confirmat că, deși compania are obligația, conform regulilor comitatului, de a pretrata apa și fluidele înainte de a le evacua, angajații Boring Co. le pompeau direct în sistemul de canalizare fără a le pretrata.

Amendată de aproape 800 de ori în ultimii doi ani

Fondată în 2017, Boring Company este o întreprindere mai puțin cunoscută din imperiul lui Musk, deși nu este mai puțin ambițioasă decât start-up-ul său de rachete SpaceX sau operațiunea de cipuri cerebrale Neuralink. Ideea Boring este de a elimina traficul prin săparea de tuneluri sub orașe, care pot transporta pasageri cu mașini Tesla autonome. Boring a strâns peste 900 de milioane de dolari în finanțare de la unele dintre cele mai importante firme de investiții din Silicon Valley, precum Sequoia Capital, potrivit PitchBook, deși s-a confruntat cu întârzieri și incidente legate de siguranța angajaților.

Boring a înregistrat cele mai mari progrese în Nevada, unde un tronson de 4 mile sub Las Vegas Convention Center este în prezent singurul exemplu funcțional al viziunii lui Musk. Dar compania a avut mai multe conflicte cu autoritățile de reglementare din stat.

În septembrie, Biroul de Control al Poluării Apei din Nevada a amendat compania cu aproape 250.000 de dolari pentru încălcarea reglementărilor de mediu de aproape 800 de ori în ultimii doi ani, inclusiv pentru vărsarea apei subterane netratate pe drumurile publice și neanunțarea autorităților, a raportat pentru prima dată ProPublica. Boring încheiase anterior un acord de conciliere în 2022 cu autoritatea de reglementare pentru încălcări similare.

În iunie 2023, Boring Co. a expus fundațiile a doi stâlpi care susținea Monorailul suspendat din Las Vegas în timp ce căuta o conductă de irigații, a raportat Fortune în aprilie 2024. Autoritățile de reglementare au ordonat monorailului activ să-și întrerupă temporar funcționarea pentru o zi, iar muncitorii Boring au expus baza unui alt stâlp câteva luni mai târziu.

Clark County a emis trei sancțiuni legate de cele două incidente, acuzând Boring Co. că a efectuat lucrări fără autorizație și a creat un potențial pericol.

Boring s-a confruntat cu anchete și din partea Administrației pentru Sănătate și Siguranță în Muncă din Nevada, inclusiv opt citații în 2023, pe care Boring le contestă în continuare. Conform acestor citații, mulți angajați au suferit arsuri din cauza substanțelor chimice din lichidul care se acumulează în tunelurile Boring, acuzații pe care compania le-a contestat.