Prințesa Astrid a Norvegiei a murit la două zile după înmormântarea regelui Harald

Prințesa Astrid a Norvegiei, o soră mai mare a regretatului rege Harald al V-lea, a murit vineri la vârsta de 94 de ani, a anunțat Palatul Regal într-un comunicat. Ea și-a făcut ultima oară apariția în public la funeraliile de miercuri ale fratelui ei, relatează Reuters.

„Majestatea Sa Regele a primit cu mare tristețe vestea că Prințesa Astrid a decedat. Prințesa a adormit astăzi, vineri, 11 septembrie, la vârsta de 94 de ani”, a anunțat casa regală într-un comunicat de presă.

„De-a lungul îndelungatei sale vieți, Prințesa Astrid a reprezentat Casa Regală într-un mod cald și respectuos”, a declarat noul rege Haakon al VIII-lea, care a urcat pe tron după moartea tatălui său în data de 28 august.

„Mătușa Astrid a fost un sprijin important pentru Regele Harald și pentru noi toți, ceilalți membri ai familiei. Am învățat multe de la ea și ea nu s-a temut să vorbească deschis. Trecerea ei în neființă este o mare pierdere pentru noi. Ne va fi dor de ea. Familia mea și cu mine transmitem gânduri calde celor mai apropiați prieteni ai mătușii Astrid”, a mai afirmat noul rege al Norvegiei, citat în comunicatul Palatului Regal.

Prințesa Astrid a Norvegiei, FOTO: Splash News / Profimedia

Familia regală a Norvegiei, din nou în doliu

Prințesa Astrid a fost a doua fiică și, după moartea regelui Harald, ultimul copil supraviețuitor al regelui Olav al V-lea (care a domnit între 1957-1991) și al Prințesei Märtha a Suediei.

După moartea mamei sale în 1954, ea a îndeplinit rolul de primă doamnă a Norvegiei în timpul domniei bunicului său, regele Haakon al VII-lea (1905-1957) și a continuat în acest rol pe parcursul domniei tatălui său, până la căsătoria fratelui ei în 1968.

Astrid s-a căsătorit în 1961 cu navigaturul norvegian Johan Ferner, un medaliat olimpic, și a avut cinci copii. În perioada mai târzie a vieții sale, ea a participat la evenimente publice, a primit o pensie onorifică din partea guvernului și a rămas activă în cadrul evenimentelor comemorative.

Ea a fost președinta Fondului Memorial al Prințesei Moștenitoare Märtha și patroana mai multor organizații, în special a celor care sprijină copiii și tinerii cu dislexie.