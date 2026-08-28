Ce nume a luat noul rege al Norvegiei

Palatul regal de la Oslo a anunțat că noul monarh al Norvegiei a luat numele de Regele Haakon al VIII-lea, așa cum se așteptau de altfel observatorii regali, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Tatăl lui Haakon, regele Harald al V-lea, a murit vineri dimineață, după mai mult de 10 zile de spitalizare și a fost succedat imediat de fiul său, cunoscut până acum sub numele de Prințul Moștenitor Haakon.

Noul rege a ales motto-ul personal „Totul pentru Norvegia”, cel ales și ales de tatăl, bunicul și străbunicul său încă de la înființarea monarhiei moderne a Norvegiei în 1905.

Norvegia a avut șase regi numiți Haakon în Evul Mediu. Când monarhia modernă a fost înființată în 1905, primul rege a ales numele de Haakon al VII-lea.

Doliu național în Norvegia

Guvernul norvegian a declarat vineri o perioadă de doliu național la moartea regelui Harald al V-lea, începând de vineri și continuând până după înmormântare, a cărei dată nu a fost încă anunțată, informează EFE.

În următoarele zile, steagurile vor fi arborate în bernă la reședințele regale, clădirile publice și bazele militare.

La Palatul Regal din Oslo, un steag regal, împodobit cu panglici de doliu, a fost arborat pe balcon.

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După ce s-a aflat vestea morții lui Harald, steagul regal de pe acoperișul clădirii a fost arborat în bernă.

De atunci, drapelul a fost înălțat din nou după ce noul rege, Haakon al VIII-lea, care a devenit automat și imediat șeful statului, și guvernul s-au reunit într-un Consiliu de Stat extraordinar.

De ore întregi, cetățenii se deplasează la Palatul Regal pentru a depune flori, scrisori olografe și desene în onoarea monarhului decedat, extrem de popular.

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În plus, clopotele bisericilor au început să bată de la prânz până la ora 13:00 în bisericile din întreaga țară.

Și Forțele Armate i-au adus un omagiu defunctului monarh, cu 21 de salve de tun la ora 12:00, trase la intervale de 30 de secunde.

Ce va întâmpla mai departe în Norvegia

În fiecare municipalitate vor exista zone desemnate unde cetățenii pot depune flori sau pot onora altfel memoria defunctului rege, cum ar fi să semneze în cărți de condoleanțe.

În următoarele zile, bisericile din întreaga țară vor fi deschise tuturor celor care doresc să intre pentru a aprinde o lumânare, a-și împărtăși durerea sau a vorbi cu personalul bisericii, a anunțat Biserica Norvegiei.

Cetățenii vor avea ocazia să-și prezinte omagiile vizitând sicriul regelui Harald în Capela Palatului Regal.

Ziua înmormântării nu va fi zi liberă legală, dar fiecare școală, instituție de învățământ și angajator poate lua în considerare dacă este posibil să permită elevilor, studenților și angajaților să urmărească înmormântarea prin intermediul transmisiunilor televizate.

Înmormântarea regelui Olav din 30 ianuarie 1991 nu a fost oficial zi liberă legală, dar, în practică, multor oameni li s-a acordat o zi liberă sau de concediu, iar o mare parte a țării a urmărit ceremonia la televizor.

Regele Harald va fi onorat cu un minut de reculegere în toată țara, între orele 13:00 și 13:01, în ziua înmormântării.

Momentul de reculegere va începe cu trei bătăi de clopot în toate bisericile din țară. După scurgerea celor 60 de secunde, clopotele vor mai răsuna de trei ori pentru a marca încheierea minutului de reculegere.