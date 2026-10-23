Prințul regent din Liechtenstein și-a folosit după 22 de ani dreptul de veto, pentru a bloca o lege importantă

Prințul moștenitor Alois, regentul Liechtensteinului, și-a exercitat dreptul de veto împotriva legalizării avortului, informează vineri agenția AFP, citată de Agerpres. Este extrem de rar ca prințul regent din micuțul regat să își folosească acest drept, considerat o variantă de ultim resort.

Parlamentul din Vaduz a votat luna trecută pentru dezincriminarea întreruperilor de sarcină din alte motive decât cele excepționale (periclitarea vieții mamei sau sarcina rezultată în urma unui viol). Potrivit noii legi, respinse de regent, avorturile sunt permise în primul trimestru de sarcină.

O lucrare academică din 2024 arăta că din 2004, anul în care a devenit regent, prințul Alois a amenințat doar de două ori cu exercitarea dreptului de veto și că nu l-a folosit niciodată în cele din urmă. Predecesorii săi l-au folosit de asemenea extrem de rar sau deloc.

Tatăl său, principele Hans-Adam al II-lea, nu l-a folosit niciodată. Ca principe, acesta este nominal șeful statului, însă Constituția micuțului regat oferă dreptul de veto regentului moștenitor.

Legislația în vigoare în Liechtenstein interzice avorturile în general; cei care acordă asistență pentru întreruperea unei sarcini pot fi pedepsiți cu trei ani de închisoare, iar femeile care își provoacă singure avortul – cu un an. Sunt de asemenea interzise ofertele de servicii pentru avort sau promovarea acestei proceduri. Liechtensteinul nu pedepsește avorturile în străinătate.

Cum explică prințul Alois decizia privind folosirea dreptului de veto

Casa princiară a comunicat că prințul Alois „rămâne convins că un sistem cum este cel fondat pe termene nu permite asigurarea unei protecții corespunzătoare a vieții care urmează să se nască, considerată un bun juridic esențial”.

În ciuda vetoului, prințul Alois a apreciat că reglementările pot evolua prin „măsuri țintite”, cum ar fi eliminarea interdicției publicității sau prin servicii de sprijin pentru femei înainte de o sarcină, în timpul acesteia și ulterior. „Sunt sigur că mulți împărtășesc dorința de a acorda cel mai bun sprijin femeilor aflate în situații dificile, protejând totodată viața care urmează să se nască”, a declarat el.

Prințul trebuia să promulge legea sau să o respingă prin veto în termen de șase luni de la votul din 2 septembrie al parlamentului.

Comitetul care a promovat noua legislație, strângând suficiente semnături pentru a trimite proiectul de lege în parlament, apreciază că anual sunt în situația de a recurge la avort circa 45 de femei din Liechtenstein, principatul având 40.000 de locuitori.

Un comunicat al comitetului a exprimat regretul că „o singură persoană trece peste o decizie inițiată de aproape un sfert din alegători și adoptată de parlament”. Comitetul consideră că „acest demers seamănă cu o demonstrație de forță în detrimentul persoanelor interesate” și a convocat o manifestație sâmbătă, la Vaduz.

În 2011, 52,3% din alegătorii din Liechtenstein au respins prin vot legalizarea avorturilor; guvernul și parlamentul din acel moment erau de asemenea împotriva întreruperilor de sarcină.