PRO TV anunță o schimbare importantă pentru noul sezon al show-ului său de cooking: „Aș îndrăzni să spun că MasterChef anul acesta este, de fapt, noul MasterChef”

Televiziunea anunță că va începe filmările pentru noul sezon MasterChef România. Din distribuție nu lipsesc cei trei bucătari: Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, dar nici gazda, Gina Pistol. Noul sezon vine cu o schimbare importantă numeric.

La ediția din acest an 120 de concurenți vor intra într-un bootcamp spectaculos chiar din primul episod și vor găti simultan pentru un loc în competiție. Este cel mai mare număr de concurenți care au gătit vreodată în același timp într-un show culinar din România, se arată într-un comunicat de presă al televiziunii.

„Aș îndrăzni să spun că MasterChef anul acesta este, de fapt, noul MasterChef. Show-ul cu care a început gătitul de televiziune din România se reinventează major în acest sezon. Vom trăi împreună mai multe recorduri, cum ar fi, de exemplu, cel mai mare număr de concurenți care vor găti simultan într-o emisiune de televiziune. Urmează un sezon care va ține cu sufletul la gură în fiecare episod, cu invitați și situații complet surprinzătoare, cu cei trei chefi în ipostaze cum nu i-ați mai văzut și cu un nivel de cooking care trece la nivelul următor”, a declarat Radu Croitoru, Senior Creative Producer PRO TV.

Aceeași idee este întărită și de un alt oficial de la PRO TV. „Sezonul 11 nu este o continuare. Este un nou început. E sezonul «Unu și Unu». În acest sezon ne întoarcem la esență: mai mult gătit, mai multă presiune, mai mult adevăr în farfurie. Concurenții nu mai vin doar să impresioneze, vin să lupte. Dar cea mai importantă noutate este că ieșim mai mult din studio. Mergem în exterior, în locuri reale, în fața oamenilor. Mergem acolo unde gătitul nu mai poate fi controlat. Ne apropiem de oameni”, a spus Cătălin Bugean, Senior Show Runner PRO TV.