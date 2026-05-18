Pro TV aduce în România reality show-ul de dating care a devenit fenomen global

Noul reality-show de la Pro TV, care a avut succes în țări precum SUA, Australia, Canada, Germania şi Suedia, promite o combinaţie de relaţii, tensiuni şi surprize, într-un decor exotic, scrie luni Pagina de Media.

Emisiunea se va numi „Burlacii: Foc în Paradis”.

Show-ul de dating va fi adaptarea locală a cunoscutului format internațional „Bachelor in Paradise”.

Reprezentanții postului de televiziune spun că noua producţie va reuni atât concurenţi noi, cât şi participanţi deja cunoscuţi publicului, într-un format construit în jurul relaţiilor imprevizibile şi al schimbărilor constante de dinamică între concurenţi.

„«Burlacii: Foc în Paradis» este exact genul de format premium care combină entertainmentul, spectacolul vizual şi dinamica imprevizibilă a relaţiilor moderne. Este un reality show dinamic, intens şi foarte actual, iar noi suntem entuziasmaţi să aducem acest fenomen şi publicului din România”, a declarat Antonii Mangov, Programming Director PRO TV.

Iubiri complicate și triunghiuri amoroase

Conceptul de bază al noii emisiuni este următorul: foşti concurenţi din alte emisiuni de dating sunt trimişi într-o locaţie exotică unde trebuie să formeze cupluri pentru a rămâne în competiţie.

Concurenții care rămân fără „trandafir” vor fi eliminați.

Reality show-ul promite poveşti de iubire complicate, triunghiuri amoroase şi confruntări care pot schimba relaţiile de la un episod la altul.

Producătorii mai spun că autenticitatea reacţiilor şi vulnerabilitatea participanţilor vor avea un rol central în desfăşurarea show-ului.