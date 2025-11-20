„Probabil a primit informațiile de la K”. Mesajul criptic postat, apoi șters de emisarul lui Trump, artizanul noului plan de pace din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin, dreapta, dă mâna cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff. Sankt Petersburg, 11 aprilie 2025. FOTO: Gavriil Grigorov / AP / Profimedia

Un tweet șters de emisarul lui Trump, Steve Witkoff, a intensificat reacțiile față de un plan de pace propus pentru Ucraina, pe care oficialii occidentali îl numesc „fantezia Kremlinului”, scriu Kyiv Post și Sky News.

Un mesaj postat joi pe platforma X de emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, a sporit speculațiile pe tema noului plan de pace în Ucraina, care pare că favorizează substanțial Rusia.

„Probabil a primit informațiile de la K”, a scris Witkoff, în mesajul care însoțea o trimitere către un articol al publicației americane Axios, care detalia propunerile acestui plan și preciza că acordul a fost elaborat de SUA, cu consultarea Moscovei, dar fără includerea Ucrainei și a aliaților europeni.

Looks like Steve Witkoff tweeted what was meant to be a DM, saying the content for this much-discussed Axios story must have come from "K." Almost certainly this refers to Kirill Dmitriev, who is quoted in the story. But it seems the Russian side is leaking this for a reason.… pic.twitter.com/xuP2lV1FcZ — Michael Weiss (@michaeldweiss) November 19, 2025

Postarea lui Witkoff a fost semnalată mai întâi de jurnalistul Michael Weiss, iar concluzia mai multor publicații a fost că misteriosul „K” ar putea fi chiar Kirill Dmitriev, emisarul lui Vladimir Putin, scrie Kyiv Post.

„Se pare că partea rusă divulgă această informație dintr-un anumit motiv”

Jurnalistul Michael Weiss a speculat că Steve Witkoff a postat pe Twitter ceea ce trebuia să fie un mesaj privat.

„Aproape sigur, acesta se referă la Kirill Dmitriev, care este citat în articol. Dar se pare că partea rusă divulgă această informație dintr-un anumit motiv”, a spus el.

Axios a relatat pe 19 noiembrie că planul în 28 de puncte este elaborat sub coordonarea lui Witkoff și că acesta l-a discutat în detaliu cu Dmitriev, trimisul special al președintelui rus.

Kirill Dmitriev, emisarul lui Putin. Credit line: TASS / WillWest News / Profimedia

Dmitriev însuși a fost citat în articol spunând: „Simțim că poziția Rusiei a fost cu adevărat ascultată”, deși a refuzat să ofere detalii.

Aceste detalii au apărut mai târziu prin alte surse, citate de Financial Times, Politico și Reuters: planul ar impune Ucrainei să cedeze Donbasul, să-și reducă forțele armate la jumătate, să renunțe la anumite arme și să acorde limbii ruse statutul de limbă oficială.

O „fantezie maximalistă a Kremlinului”

Oficialii europeni familiarizați cu eforturile diplomatice secrete anterioare au declarat pentru Kyiv Post că au recunoscut imediat stilul lui Dmitriev – un agent al Kremlinului implicat de mult timp în contacte secrete cu intermediari occidentali.

Un înalt oficial american, scrie Kyiv Post, a respins documentul ca fiind o „fantezie maximalistă a Kremlinului”, genul de listă de dorințe extravagante pe care Washingtonul crede că Moscova o circulă pentru a testa nervii Occidentului.

În Europa, scepticismul s-a transformat în dispreț deschis. Mai mulți diplomați occidentali au descris zvonurile ca fiind încă o încercare a Moscovei de a crea un impuls pentru un acord pe care Kievul nu l-ar accepta niciodată și pe care Occidentul l-ar respinge cu siguranță.

Starea de spirit la Bruxelles, Berlin și Paris, scrie publicația ucraineană, a fost mai degrabă de iritare decât de alarmă, diplomații calificând întregul episod drept „un truc rusesc cunoscut”.

Ucraina nu a comentat public planul, dar presa internațională a scris că Kievul consideră propunerile în această formă drept inacceptabile.

Șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, a declarat miercuri că se află în „comunicare constantă” cu echipa lui Trump, inclusiv cu emisarul Steve Witkoff, și că va colabora cu SUA pentru a pune capăt războiului „și a asigura o pace justă și durabilă”.