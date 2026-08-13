Problemă a serviciilor secrete americane, după ce SUA au fost avertizate că Iranul vrea să îl asasineze pe Trump. Legătura cu diversiunea din Turcia

Statele Unite au primit pe parcursul ultimului an mai multe avertismente din partea Israelului conform cărora Iranul intenționa să-l asasineze pe președintele Donald Trump, inclusiv înainte de diversiunea organizată în momentul plecării de la Ankara, însă serviciile secrete americane nu au putut să le verifice în mod independent, spun un actual oficial al SUA și doi foști oficiali ai țării, potrivit Reuters.

Conform surselor, avertismentele au fost transmise în general serviciilor secrete americane, iar în unele cazuri au fost transmise în mod direct unor înalți oficiali ai Casei Albe. Acestea se refereau la presupuse comploturi pentru a-l împușca pe Trump cu un lunetist sau pentru a recruta pe cineva care să-l atace cu un cuțit la un eveniment public de amploare.

Ponturile au început să vină în perioada premergătoare războiului de 12 zile din iunie 2025 și s-au intensificat înainte de decizia SUA de a intra în război în Iran în 28 februarie 2026, au declarat sursele.

Cel mai detaliat avertisment a venit înainte de Summitul NATO de la Ankara, din iulie, au declarat oficialul american și cealaltă persoană familiarizată cu situația. Oficialii israelieni au avertizat Casa Albă cu privire la informații care indicau că Iranul ar putea încerca să-l omoare pe Trump, posibil cu o rachetă lansată de la umăr, în timp ce acesta călătorea la bordul Air Force One pentru summit, spun oficialii.

În 8 iulie, la întoarcerea din Turcia, Trump și un mic grup de consilieri au folosit un camion de catering pentru a se muta pe ascuns din avionul prezidențial de mari dimensiuni, într-un avion C-32A mai mic, în timp ce Air Force One a plecat separat, având la bord înalți oficiali ai administrației, personal al Casei Albe și corpul de presă.

Amenințările nu au putut fi coroborate de CIA

Comunitatea de informații a SUA evaluase de multă vreme că Iranul dorește să riposteze pentru uciderea comandantului militar iranian Qassem Soleimani de către administrația Trump în 2020. Totuși, Agenția Centrală de Informații (CIA) nu a reușit să coroboreze unele dintre amenințările specifice la adresa vieții lui Trump, împărtășite de serviciile de informații israeliene începând de anul trecut, au declarat oficialii.

În cazul episodului de la Summitul NATO, un oficial turc a declarat că agențiile de informații ale țării nu au nicio dovadă care să coroboreze afirmația israeliană privind amenințarea la adresa vieții lui Trump, o evaluare pe care țara gazdă a împărtășit-o cu americanii.

Acest episod reflectă modul în care serviciile secrete israeliene influențează procesul decizional al administrației Trump cu privire la Iran într-un moment de tensiuni sporite cu Teheranul – și de dezacord mai larg între evaluările serviciilor de informații americane și israeliene cu privire la amenințarea reprezentată de Iran în general, remarcă Reuters.

Reacția Israelului

Un purtător de cuvânt al ambasadei israeliene a contestat acuzațiile conform cărora Israelul și-ar folosi informațiile pentru a influența politica SUA față de Iran.

„Aceiași oameni care susțin că Israelul încearcă să influențeze politica SUA prin presupusul schimb de informații ar acuza la fel de bine Israelul că ascunde informații critice dacă acest lucru le-ar fi în folosul propriei agende”, a declarat purtătorul de cuvânt.