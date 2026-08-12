Amenințarea care a dus la diversiunea organizată la plecarea lui Donald Trump din Turcia. Plan elaborat în ultimul moment

Serviciul Secret al SUA a decis să îl mute în secret pe președintele Donald Trump într-un alt avion din cauza unei amenințări conform căreia aeronava prezidențială Air Force One urma să fie vizată de o rachetă cu lansare de pe umăr, a declarat o persoană la curent cu această chestiune, miercuri, pentru Reuters.

Conform sursei, amenințarea a apărut în ultima zi a vizitei efectuate de președintele american Donald Trump luna trecută la Ankara pentru Summitul NATO, pe fondul tensiunilor sporite dintre SUA și Iran. Serviciul Secret a considerat că amenințarea este credibilă și iminentă, ceea ce a dus la o operațiune extraordinară pentru a ascunde mișcările liderului american.

Sursa a refuzat să spună de unde provin informațiile, dar a menționat că oficialii au avut puțin timp să se pregătească și au elaborat planurile în ultimul moment.

Trump și un mic grup de consilieri au folosit un camion de catering pentru a se muta pe ascuns din avionul prezidențial de mari dimensiuni, într-un avion C-32A mai mic, pentru zborul de întoarcere din Turcia, din 8 iulie, în timp ce Air Force One a plecat separat, având la bord înalți oficiali ai administrației, personal al Casei Albe și corpul de presă, a mai declarat sursa.

Casa Albă nu a dezvăluit public această schimbare, iar aceasta a rămas secretă până când The Washington Post a relatat pentru prima dată despre ea luni.

Ce a spus Donald Trump

Unii comentatori din presă s-au întrebat dacă operațiunea i-a pus în pericol pe consilierii lui Trump și pe jurnaliștii care călătoreau la bordul avionului despre care se presupunea că îl transporta pe președintele SUA.

„De fapt, cred că avionul cu care am zburat eu era expus unui risc mai mare”, le-a declarat Trump reporterilor.

„Cred că era expus unui risc mai mare pentru că acela ar fi fost avionul pe care, după părerea mea, ar fi fost mai probabil să-l vizeze”, a adăugat liderul american.

El a spus că „decizia aparține exclusiv Serviciului Secret”.