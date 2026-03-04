Probleme cu Buletinul Electronic: Val de reclamații postate de români pe platforma „Fără Hârtie” lansată de Guvern / Peste ce probleme dau românii la ghișeu

Peste 1.000 de reclamații au fost depuse pe platforma online „Fără Hârtie”, la o zi după ce Guvernul le-a cerut cetățenilor să semnaleze ce proceduri administrative sunt inutile sau greoaie. Unii reclamă, spre exemplu, că atunci când au avut nevoie să-și schimbe adresa stocată pe cipul de pe noile cărți electronice de identitate, funcționarii de la ghișeu le-au spus că nu se poate și că trebuie să-și facă noi buletine cu cip pe care să le plătească.

Guvernul a anunțat marți că va publica transparent toate reclamațiile care respectă criteriile acestei platforme, dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).



Datele consultate de HotNews.ro arată peste 300 de reclamații au fost afișate până la publicarea acestui articol.



Probleme la noile buletine cu cip dacă vrei să-ți schimbi adresa

Foarte multe reclamații vizează procedurile de emitere ale pașapoartelor și ale cărților electronice de identitate, așa numitele buletine cu cip.

Adresa de domiciliu, care de acum nu mai este afișată pe card, ci este stocată pe cip, este și aici în centrul celor mai multe reclamații făcute de români.

„Doresc modificarea adresei de domiciliu, pe un buletin de tip nou, CEI, obținut în luna iunie 2025. Dar statul român nu poate scrie pe cipurile noilor buletine, pentru că, citez angajatul de la ghișeu, „nu se poate scrie pe cipuri”. Asta înseamnă, că deși le-ați lăudat ca fiind „cele mai cele”, pentru o schimbare de adresă trebuie să îmi fac un buletin nou (în condițiile în care pe cel actual puteam să îl mai folosesc cel puțin 9 ani), buletin pentru care tot eu sunt obligat sa plătesc 70 de lei. De ce? Pentru că statul nu este capabil să facă un lucru până la capăt. Pe site-ul de prezentare al noului buletin scrie foarte clar că se poate modifica adresa de domiciliu, fără preschimbarea buletinului”, reclamă un cetățean.

Problema este semnalată însă de mai mulți utilizatori.

„Am solicitat să mi se comunice procedura prin care se poate schimba adresa de domiciliu pe un C.E.I. existent. Am cerut acest lucru atât de la DEP Timiș (in data de 21.10.2025) cât și de la DGEP (in data de 30.10.2025). Ultimul răspuns primit spune ca NU se poate schimba adresa de domiciliu înscrisă electronic pe cip-ul C.E.I. și că voi fi anunțat când aceasta „funcție” va fi disponibilă. Informațiile publice comunicate de MAI spun că „se poate schimba adresa înscrisă electronic pe C.E.I, fără schimbarea fizica a C.E.I”, dar NU spun cum poți face practic acest lucru, ci doar ca SUNT PREOCUPAȚI ca această funcție să fie disponibilă în viitor”, semnalează alt utilizator.

Ce spune Ministerul de Interne

Într-adevăr, pe site-ul oficial de promovare a cărții electronice de identitate la întrebarea „de ce adresa de domiciliu nu este inscripționată (tipărită) pe CEI?”, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) spune că un motiv este flexibilitatea:

„Adresa se schimbă mai des decât alte date; nefiind tipărită, ea poate fi actualizată electronic, în siguranță, fără să fie nevoie de eliberarea unui nou act”.

HotNews.ro a solicitat explicații cu privire la această situație către Ministerul Afacerilor Interne și vom veni cu răspunsurile instituției când le vom primi.

„Parcă un cetățean se naște de mai multe ori”

Alți cetățeni semnalează faptul că la ghișeul se solicita obsesiv certificatul de naștere.

„Pentru reînnoirea cărții de identitate se solicită obsesiv certificatul de naștere…. de parca un cetățean se naște de mai multe ori, cu toate că pentru eliberarea primului buletin instituția a prelucrat deja certificatul de naștere”, semnalează un utilizator.

„La ridicare pașaport minor sub 10 ani în calitate de părinte este solicitat certificatul de naștere…. Deși au fost prezentate la întocmirea documentației… La ridicare pașaport minor +14 ani îi cere să vină cu buletinul … De ce? Îl ridică personal? Nu se observă poza din pașaport?”, se întreabă altcineva.

„Ești major te afli la al x-lea pașaport…Dorești să faci pașaport… Ai deja un pașaport vechi… Ai fost amprentat… Ai carte de identitate… Cu toate acestea… Trebuie să aduci certificat de naștere….sincer nici măcar cartea de identitate nu cred că ar mai fi necesară atâta timp cât ești prezent fizic.. ai pașaportul vechi…. Ai amprentă…. Apari cu absolut orice detalii în sistemul național..”, reclamă altcineva.

Probleme similare sunt semnalate și cu privire la alte proceduri privind: înmatricularea auto (34), declarații fiscale (34), permise auto (18), înregistrare firmă (12).

Cele mai multe, peste 120 sunt însă în secțiunea „Altele” (proceduri nelistate) semn că birocrația se ascunde în locuri la care nici autoritățile nu s-au gândit inițial.

Oana Gheorghiu: Nicio sesizare nu dispare în vreun sertar

Peste 1.000 de sesizări au fost depuse în primele 24 de ore ale platformei fara-hartie.gov.ro, a anunțat miercuri vicepremierul Oana Gheorghiu.

„Acest număr spune mai mult decât orice discurs despre cât de mare e nevoia de debirocratizare și digitalizare în România. Din păcate, fiecare dintre noi are cel puțin o poveste despre interacțiunea cu statul român care ne-a costat timp, nervi și energie:

Un drum inutil, un formular cerut în trei exemplare, o instituție care ne trimite, de fapt, la altă instituție, momente în care ne-am simțit neputincioși în fața unui sistem construit parcă împotriva noastră, nu pentru noi”, a precizat pe Facebook Oana Gheorghiu.

Aceasta a explicat că pe fara-hartie.gov.ro, procesul este simplu: se semnalează o problemă birocratică; sesizarea e analizată și publicată transparent; se începe lucrul la soluție împreună cu instituțiile responsabile; progresul poate fi urmărit în timp real.

„Vom analiza fiecare situație semnalată cu maximă diligență. În mod evident vom prioritiza situațiile care impactează un număr cât mai mare de oameni, iar pentru celelalte vom responsabiliza ministerele și instituțiile responsabile să vină cu soluții rapide. Nicio sesizare nu dispare în vreun sertar (sau, în cazul nostru, în vreun folder). Fiecare are un traseu clar și un tracking transparent. Această platformă nu este a guvernului. Este a noastră, a tuturor cetățenilor de bună credință, care trebuie să fie tratați cu respect și profesionalism la fiecare interacțiune cu statul. Asta trebuie să devină regulă, nu excepția’, a mai spus Oana Gheorghiu.

Ce face mai departe Guvernul cu reclamațiile

Guvernul condus de Ilie Bolojan a promis marți, la lansarea platformei „Fără Hârtie”, că va centraliza 10 dintre cele mai frecvente probleme și le va transmite spre analiză și soluționare instituțiilor abilitate.

„La fiecare 30 de zile, Guvernul centralizează 10 dintre cele mai frecvente probleme și le transmite spre analiză și soluționare instituțiilor abilitate, prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB). Criteriile de selecție pentru cele 10 probleme sunt: frecvența cu care apare o disfuncționalitate în sesizările primite, impactul acesteia asupra cetățenilor și natura soluției necesare (administrativă sau legislativă).

Problemele care țin de practici administrative sunt comunicate direct instituțiilor responsabile, care trebuie să ia măsuri pentru a le corecta. Progresul este monitorizat public, chiar pe platformă, până la soluționare”, susține Guvernul.

În cazul problemelor care necesită modificări legislative, grupurile de lucru ale Consorțiului Consultativ al CERB, din care fac parte reprezentanți ai mediului asociativ, ai cetățenilor și ai mediului de afaceri, dezbat și găsesc soluții pentru modificarea legilor respective.