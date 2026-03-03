Românii pot reclama ce probleme au la ghișeu pe platforma online „Fără hârtie”: „Vrem să știm ce-i doare cel mai des și mai rău pe cetățeni”, spune Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu, la prima ședință de Guvern din mandatul său. Foto: Guvernul României

Cetățenii, firmele și funcționarii publici pot transmite, începând de marți, pe platforma online „Fără hârtie” sesizări referitoare la problemele întâmpinate în administrație, precum birocrație excesivă, proceduri greoaie, solicitări redundante de documente sau lipsa digitalizării serviciilor publice, a anunțat Guvernul. La fiecare 30 de zile, Guvernul promite că va centraliza 10 dintre cele mai frecvente probleme și le va transmite spre analiză și soluționare instituțiilor abilitate.

Din punct de vedere tehnic și al securității, platforma „Fără hârtie” asigură protecția datelor și funcționarea optimă pe toate tipurile de dispozitive, grație Serviciului de Telecomunicații Speciale, dezvoltatorul tehnic al platformei.

Reclamațiile pot fi consultate public

Platforma online „Fără hârtie” / Foto: Denisa Crăciun / Startupcafe.ro

Informațiile primite de la cetățeni sunt colectate standardizat, astfel încât impactul lor să fie evaluat obiectiv, ca timp, costuri și număr de persoane afectate.

„Toate reclamațiile care respectă criteriile platformei sunt publicate transparent. Ele pot fi consultate de public în funcție de instituții, tip de problemă și localitate”, spune Guvernul.

Ce face mai departe Guvernul cu reclamațiile

Platforma permite identificarea problemelor recurente și agregarea acestora la nivel sistemic.

„La fiecare 30 de zile, Guvernul centralizează 10 dintre cele mai frecvente probleme și le transmite spre analiză și soluționare instituțiilor abilitate, prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB). Criteriile de selecție pentru cele 10 probleme sunt: frecvența cu care apare o disfuncționalitate în sesizările primite, impactul acesteia asupra cetățenilor și natura soluției necesare (administrativă sau legislativă).

Problemele care țin de practici administrative sunt comunicate direct instituțiilor responsabile, care trebuie să ia măsuri pentru a le corecta. Progresul este monitorizat public, chiar pe platformă, până la soluționare”, susține Guvernul.

În cazul problemelor care necesită modificări legislative, grupurile de lucru ale Consorțiului Consultativ al CERB, din care fac parte reprezentanți ai mediului asociativ, ai cetățenilor și ai mediului de afaceri, dezbat și găsesc soluții pentru modificarea legilor respective.

„Platforma ne permite să colectăm date despre ce-i doare cel mai des și mai rău pe cetățeni în relația cu administrația, în viața de zi cu zi, și să prioritizăm aceste probleme pentru a fi rezolvate. Știm că relația cu statul poate fi enervantă, dar tocmai acest lucru poate să motiveze oamenii să ne dea informațiile de care avem nevoie. Este un exercițiu civic bun ca, dacă ne enervează statul, să acționăm pentru a-l face mai bun”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Ce informații vor primi reclamanții

Odată ce încarcă o sesizare pe platformă, cetățenii vor primi două tipuri de informații, precizează Guvernul.

Pe de o parte, (n.a. reclamantul) va fi informat transparent cu privire la etapele încărcării sesizării pe platformă: procesare, validare și publicare. Pe de altă parte, este informat cu privire la pașii parcurși pentru soluționarea problemei la nivelul instituției responsabile sau din perspectiva cadrului legal aplicabil.

Aceste informații sunt actualizate permanent. Cetățenii primesc explicații despre stadiul demersurilor (consultări, modificări procedurale, elaborare de norme, inițiative legislative etc.).