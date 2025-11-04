Pilot scos inconștient dintr-un avion Ryanair care a rămas pe pistă la Cluj. Două alte zboruri, forțate să se ducă la Sibiu

Un avion care opera în seara zilei de luni un zbor Ryanair între Bergamo – Cluj Napoca a avut probleme după aterizare și a rămas pe pistă, forțând alte avioane să aterizeze la Sibiu, scrie BoardingPass.

Motivul pentru care avionul companiei aeriene Ryanair a rămas pe pistă după aterizare a fost o urgență medicală, potrivit informațiilor site-ului specializat în știri din aviația civilă.

Unul dintre piloții avionului a declarat urgență cu câteva minute înainte de aterizare, anunțând controlorii de trafic aerian despre faptul că celălalt pilot este „incapacitat ”, fără a oferi alte detalii.

Acesta a solicitat și asistență medicală, iar echipele de urgență au ajuns la avionul companiei Ryanair imediat după ce acesta a aterizat și a oprit pe pistă. Sursele BoardingPass afirmă că pilotul a fost preluat inconștient, însă starea sa este, momentan, necunoscută.

„Din păcate, aeronava de la Bergamo a declarat urgență, deoarece doamnei copilot i s-a facut rău și avionul a rămas pe pistă să i se dea primul ajutor. A venit Ambulanța, i-a acordat primul ajutor si a fost transportată la spital”, a declarat directorul Aeroportului Cluj-Napoca David Ciceo pentru Știri de Cluj.

„Pasagerii au fost debarcati în sigurantă. Avioanele de Roma si Lisabona, au fost deviate la Sibiu, iar apoi au revenit și au aterizat pe Aeroportul Cluj. Aeroportul Cluj a fost închis aproximativ o oră. Zborurile au fost apoi reluate și totul este în regulă la această oră (dimineață)”, a adăugat el.

La aproximativ 45 de minute după aterizare, o ambulanță SMURD a părăsit aeroportul cu girofarul pornit, potrivit ziarului local.

După aproape 50 de minute de la aterizare, avionul companiei aeriene Ryanair a fost tractat de pe pistă, iar ulterior pista a fost redeschisă traficului aerian, cu aproape jumătate de oră mai devreme decât era programat.

Avioane redirecționate spre Sibiu

Din cauza acestui eveniment, care a avut loc la ora locală 22:44, două avioane care urmau să aterizeze la aeroportul „Avram Iancu” din Cluj Napoca au fost deviate la aeroportul din Sibiu. A fost vorba despre Airbusurile A320 care operau zborurile companiei aeriene low-cost Wizz Air W63386 de la Roma (Italia) și W63410 Lisabona (Portugalia).

Zborul de retur, Ryanair FR2683 Cluj Napoca – Bergamo (Italia) a decolat la ora locală 02:58, cu o întârziere de peste de trei ore și avion și echipaj de zbor aduse de la București, a mai scris BoardingPass.