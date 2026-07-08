Probleme digestive în vacanță: cum previi indigestia, diareea călătorului și toxiinfecția alimentară

Vacanța este momentul ideal pentru relaxare și pentru a descoperi preparate noi, însă schimbarea alimentației, temperaturile ridicate și consumul unor alimente sau băuturi contaminate pot favoriza apariția problemelor digestive și în vacanță. Indigestia, diareea călătorului, enterocolita și toxiinfecția alimentară sunt printre cele mai frecvente afecțiuni digestive întâlnite în concediu. Măsurile simple pot ajuta la prevenirea acestor probleme.

Indigestia în vacanță

Indigestia apare frecvent după mese copioase, consum excesiv de alimente grase, prăjite sau condimentate ori de alcool. Cele mai frecvente simptome sunt senzația de stomac plin, balonarea, greața, arsurile gastrice și disconfortul abdominal. În majoritatea cazurilor, simptomele se ameliorează în una-două zile printr-o alimentație ușoară și hidratare corespunzătoare.

Diareea călătorului, enterocolita și toxiinfecția alimentară in vacanțã

Aceste afecțiuni apar, cel mai adesea, după consumul unor alimente insuficient preparate termic, păstrate necorespunzător sau al apei contaminate. Deși au cauze diferite, toate se pot manifesta prin diaree, crampe abdominale, greață, vărsături și, uneori, febră. În sezonul cald, riscul este mai mare deoarece temperaturile ridicate favorizează dezvoltarea bacteriilor în alimente.

Cum previi problemele digestive în vacanță

Cele mai multe probleme digestive pot fi evitate prin respectarea câtorva reguli simple:

consumă alimente bine preparate termic;

evită carnea, peștele și ouăle insuficient gătite;

spală sau decojește fructele și legumele;

bea apă îmbuteliată în destinațiile unde calitatea apei este incertă;

spală frecvent mâinile și evită cuburile de gheață din surse necunoscute;

consumă alcool cu moderație.

Ce ar trebui să conțină trusa medicală de vacanță

Pe lângă tratamentele administrate în mod obișnuit, este util să ai la tine săruri pentru rehidratare orală, un probiotic, un antidiareic recomandat de medic sau farmacist, un medicament pentru febră și durere, precum și un produs pentru ameliorarea simptomelor de indigestie.

Când trebuie să mergi la medic

Specialiștii Medicover recomandã consult medical dacă diareea persistă, apar febră înaltă, dureri abdominale severe, vărsături repetate, sânge în scaun sau semne de deshidratare, precum sete intensă, amețeli și reducerea cantității de urină. Persoanele în vârstă, femeile însărcinate, pacienții cu boli cronice sau cu imunitatea scăzută ar trebui să se adreseze medicului încă de la debutul simptomelor.

Gastroenterologie la Medicover

Specialitatea de Gastroenterologie Medicover oferă consultații și investigații pentru diagnosticul și tratamentul afecțiunilor digestive, în clinicile și spitalele Medicover din București și din țară.

Articol susținut de Medicover