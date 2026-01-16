Probleme foarte mari pentru sistemul energetic al Ucrainei: „Nu există nicio centrală neatacată de ruși” / Zelenski pregătește declararea stării de urgență

Piața Independenței din Kiev, unde este extrem de frig, dar jumătate din oraș nu are căldură și sunt probleme cu furnizarea de electricitate. Foto: Sergei GAPON / AFP / Profimedia

Ucraina dispune de rezerve de combustibil pentru cel puțin 20 de zile, a declarat vineri, în fața parlamentului, ministrul Energiei, Denis Șmîhal, care a descris situația energetică generală din țară ca fiind foarte dificilă în urma seriei de atacuri cu drone și rachete rusești asupra infrastructurii energetice, potrivit Reuters și AFP. Șmîhal a ordonat companiilor să importe de urgență electricitate, care să acopere cel puțin jumătate din consumul țării.

Șmîhal, premier al Ucrainei între 2020 și 2025, care a preluat funcția de ministru al energiei la începutul acestei săptămâni, a spus că situația cea mai dificilă rămâne în capitala Kiev, în regiunile Dnipropetrovsk, Harkov și Odesa.

De asemenea, în orașele din apropierea liniei frontului, mii de locuințe nu au electricitate și încălzire de zile întregi, în condițiile unor temperaturi sub zero grade.

Nu există nicio centrală neatacată de ruși

„În unele orașe și regiuni, pregătirile pentru iarnă au eșuat. În ultimele două zile de când sunt în funcție, am văzut că multe lucruri sunt în mod evident blocate”, a spus el.

„Nu mai există nicio centrală electrică în Ucraina pe care inamicul să nu o fi atacat”, a adăugat ministrul.

Declarațiile lui vin după ce miercuri președintele Volodimir Zelenski a anunțat că va declara starea de urgență în sectorul energetic pentru a recupera timpul pierdut și a rezolva problemele legate de întreruperea alimentării cu energie electrică în urma atacurilor susținute ale Rusiei.

Aceasta include o modificare a regulilor privind starea de urgență instituită de la începutul invaziei rusești în 2022, care interzice orice deplasare pe timp de noapte.

Șmîhal a anunțat că locuitorii vor putea acum „să se deplaseze liber pentru a ajunge la «punctele de invincibilitate»”, adăposturi încălzite instalate în orașele ucrainene.

Ministrul a anunțat, de asemenea, consolidarea celulei de criză însărcinate cu repararea de urgență a infrastructurilor esențiale din Kiev, în condițiile în care aproape jumătate din capitală a rămas fără încălzire vinerea trecută.

Ucraina trebuie să importe cel puțin jumătate din consum

Șmîhal, care a ocupat anterior funcțiile de prim-ministru și ministru al apărării, a ordonat importuri de urgență de energie electrică.

Fragilitatea sectorului provoacă deja întreruperi regulate și pe scară largă ale alimentării cu energie electrică și încălzire, inclusiv în capitala Kiev în condițiile de ger din actuala perioadă.

„Companiile publice (…) trebuie să se ocupe de urgență de achiziționarea de energie electrică importată în timpul sezonului de încălzire 2025/26, pentru un volum reprezentând cel puțin 50% din consumul total”, a scris Denys Șmîhal pe Telegram, menționând în special compania feroviară Ukrzaliznytsia și operatorul de gaze Naftogaz.

Jurnaliștii AFP prezenți la Kiev au constatat întreruperi frecvente de curent electric și o scădere a capacității de încălzire în locuințe. Unele semafoare sunt stinse, iar unele magazine și restaurante sunt închise.

Amploarea daunelor suferite de rețeaua energetică ucraineană nu este însă cunoscută, autoritățile necomunicând toate informațiile despre acest sector considerat strategic.

Joi seara, Zelenski a declarat că 400.000 de persoane au rămas fără electricitate după noi atacuri rusești asupra orașului Harkov, al doilea oraș ca mărime din țară.