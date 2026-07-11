Probleme în Franța din cauza căldurii, în pragul zilei naționale. Puncte de atracție închise mai devreme, spectacole de artificii anulate

Multe localități din Franța au anunțat că spectacolele de artificii dedicate Zilei Bastiliei, din 14 iulie, nu vor mai avea loc în acest an din cauza riscului sporit de incendii și a condițiilor de secetă, potrivit AFP și France24.

Turnul Eiffel și alte puncte de referință din Paris au anunțat că se închid mai devreme în acest weekend. Sâmbătă, un sfert din Franța continentală era sub cel mai mare nivel de avertizare de căldură.

Operatorul Turnului Eiffel a anunțat că monumentul se închide mai devreme și sâmbătă, și duminică, de la ora locală 16 (ora României 17), „din cauza temperaturilor ridicate prognozate”.

Turnul de 324 de metri, care atrage 7 milioane de turiști în fiecare an, rămâne de obicei deschis până după miezul nopții în timpul sezonului de vârf.

Muzeele Luvru și Orsay au luat măsuri similare.

Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, anunțase încă de joi că se va închide de vineri, la ora 16, și până luni.

Muzeul Orsay va fi deschis în aceste zile, dar de sâmbătă și până miercuri se închide mai devreme decât în mod obișnuit, la ora 17.

Cod roșu de căldură în 24 de departamente din Franța

Nu mai puțin de 24 de departamente franceze se aflau sâmbătă sub cel mai ridicat nivel de alertă al serviciului național de meteorologie. În zona vizată de avertizare trăiesc 22,2 milioane de locuitori, conform calculelor AFP.

Alte 59 din totalul de 96 de departamente ale Franței continentale se aflau sub un cod portocaliu, într-o perioadă în care oamenii au aglomerat trenurile și autostrăzile la începutul vacanței dedicate Zilei Naționale.

Météo-France estimează că temperaturile vor rămâne la un nivel ridicat până la Ziua Bastiliei.

Franța se confruntă și în acest an cu incendii de vegetație. De altfel, acestea au ars de două ori mai mult teren decât în aceeași perioadă din 2025, conform declarațiilor făcute vineri de un oficial.

Sâmbătă, președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la vigilență, avertizând că 9 din 10 incendii sunt cauzate de activitatea umană.

„O singură secundă de neatenție poate expune familii riscurilor, îi poate pune în pericol pe cei care ne protejează și poate ne poate distruge mediul rural”, a scris el pe X.