Probleme pentru un festival după ce a fost invitat Kanye West: Premierul britanic critică dur decizia, principalul sponsor se retrage

Kanye West, fotografiat la un meci de fotbal american alături de anturajul său, FOTO: Handout / Getty images / Profimedia

Wireless Festival, eveniment care se va desfășura la Londra în 10-12 iulie, se confruntă cu critici după ce l-a anunțat drept cap de afiș pe rapperul american Kanye West, care are un istoric de ieșiri antisemite și a lansat chiar și o piesă intitulată „Heil Hitler”.

Pepsi, sponsorul principal al festivalului de rap și R&B din nordul Londrei, a anunțat că „a decis să își retragă sponsorizarea”, potrivit BBC.

Decizia organizatorilor de a-l chema pe rapperul în vârstă de 48 de ani, care poartă în prezent numele de scenă „Ye”, a fost criticată chiar și de premierul britanic.

„Antisemitismul este abominabil”

În cadrul unor remarci publicate de Sun duminică, Keir Starmer a spus că „este profund îngrijorător faptul că a fost contractat Kanye West să cânte la Wireless, în ciuda remarcilor sale antisemite din trecut și a celebrării nazismului”.

„Antisemitismul, sub orice formă, este abominabil și trebuie combătut cu fermitate oriunde apare”, a subliniat premierul Starmer.

„Toată lumea are responsabilitatea de a se asigura că Marea Britanie este un loc în care poporul evreu se simte în siguranță”, a adăugat oficialul.

Din informațiile BBC News, Ministerul britanic al afacerilor interne încă nu a primit o solicitare din partea lui Kanye West pentru a-i fi permisă intrarea în Regatul Unit.

The Guardian a scris că intrarea i-ar putea fi interzisă în baza reglementărilor care dau autorităților posibilitatea să recurgă la o astfel de măsură în cazul în care ajung la concluzia că prezența lui în țară este nefavorabilă binelui public.

În trecut, Kanye West și-a exprimat public admirația pentru dictatorul Germaniei Naziste și promova la vânzare pe site-ul său tricouri cu simbolul zvastica. Anul trecut i-a fost interzisă intrarea în Australia, după ce a scos o piesă cu numele „Heil Hitler”.

Kanye West a revenit asupra declarațiilor: „Nu sunt nazist”

În ianuarie, Kanye West a cumpărat o reclamă pe o pagină întreagă în Wall Street Journal, în care prezenta scuze pentru comportamentul antisemit din trecut.

„Nu sunt nazist sau antisemit”, a scris el. Rapperul a dat vina pe o tulburare bipolară pentru cele întâmplate și a spus că „a pierdut contactul cu realitatea”.

„Regret și sunt profund umilit de acțiunile mele în acea stare”, a adăugat West.