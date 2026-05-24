Procentul extrem de mic al germanilor care cred că armata le poate apăra țara

Încrederea cetăţenilor în capacitatea armatei germane de a apăra ţara este extrem de scăzută, potrivit unui sondaj realizat de institutul de sondare Insa şi publicat duminică de ziarul Bild, transmit dpa și Agerpres.

Sondajul, realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.005 respondenţi în perioada 21-22 mai, a constatat că doar 17% au aprobat pe deplin sau într-o oarecare măsură afirmaţia conform căreia Bundeswehr-ul (forţele armate germane – n.r.) ar putea apăra Germania în mod adecvat, în timp ce nu mai puţin de 72% au considerat că nu ar face-o.

Doar 38% dintre respondenţi s-au declarat îngrijoraţi de un posibil atac din partea Rusiei, în timp ce 50% au afirmat că nu sunt îngrijoraţi.

Acest ultim procent a fost în scădere faţă de 52% înregistrat în septembrie 2025.

A existat o îngrijorare considerabil mai mare cu privire la un posibil atac digital, două treimi dintre respondenţi exprimându-şi îngrijorarea cu privire la atacuri cibernetice, sabotaj sau dezinformare ţintită, în timp ce 22% s-au declarat puţin sau deloc îngrijoraţi în această privinţă.