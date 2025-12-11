Proces de trădare în Estonia. Cei trei inculpați au primit condamnări ce însumează 36 de ani

Un tribunal estonian a anunţat joi că l-a condamnat pe politicianul pro-rus Aivo Peterson la 14 ani de închisoare pentru trădare în beneficiul Moscovei, transmite AFP, preuată de Agerpres.

Tribunalul din Harju a apreciat că Peterson şi colaboratorul său Dmitri Roots, acesta condamnat la 11 ani de închisoare, „au ajutat Federaţia Rusă în activităţile de influenţă contra Estoniei”.

Fost grănicer, Aivo Peterson a fondat partidul KOOS (‘Împreună’), ce pledează pentru ieşirea Estoniei din NATO, pentru reducerea cheltuielilor de apărare şi pentru protejarea monumentelor din era comunistă în această fostă republică sovietică. El nu a fost niciodată ales într-o funcţie publică, dar a obţinut un număr semnificativ de voturi la alegerile parlamentare şi europene.

Alături de Roots, Aivo Peterson a fost acuzat de trădare pentru încercarea de a crea o organizaţie de apărare civilă, de această dată fără instrucţiuni ruseşti.

Între altele, tribunalul a constatat că Peterson efectuase o călătorie organizată de Rusia în teritoriile ucrainene ocupate. Acolo, el a înregistrat video-uri ce vizau încurajarea „publicului occidental şi european pentru a înceta să mai sprijine Ucraina”, în profitul „intereselor naţionale ale Rusiei”.

Rusia a achitat costul călătoriei lui Aivo Peterson, iar acesta a apărut pe mai multe canale de televiziune proruse în calitate de candidat la alegerile parlamentare din Estonia. Călătoria fusese coordonată parţial de cetăţeanul rus Andrei Andronov, de asemenea condamnat joi la 11 ani de închisoare.

Cei trei condamnaţi au dreptul de a contesta în apel decizia, în termen de 30 de zile.

În luna iunie, un alt tribunal eston a condamnat-o la şase ani de închisoare pentru trădare pe jurnalista Svetlana Burceva, care lucrase pentru mass media de stat ruse, sentinţa nefiind definitivă.

Un comunicat al instanţei arată că Burceva a fost implicată alături de Roman Romacev, un ofiţer în rezervă al serviciului de informaţii rus FSB, în „activităţi direcţionate împotriva independenţei şi suveranităţii” Estoniei. Ei intenţionau „să publice diverse texte cu scopul de a promova activităţile de politică externă şi de securitate ale Federaţiei Ruse”.

Cei doi au publicat împreună o carte despre războiul hibrid apreciată de tribunal drept „o operă de propagandă lipsită de caracteristicile unei analize independente”.