Procesul care a bulversat Hollywood s-a încheiat înainte să înceapă

S-a încheiat cu o înțelegere amiabilă. După un an și jumătate de dispute acerbe, atât în instanță, cât și în presă, Blake Lively și Justin Baldoni și-au rezolvat diferendele juridice cu două săptămâni înainte de începerea unui proces federal în Statele Unite, anunță Variety.

Lively l-a acuzat pe Baldoni, regizorul și colegul ei de platou, de hărțuire sexuală în timpul filmărilor pentru drama romantică „It Ends With Us” (Totul se termină cu noi) din 2024. De asemenea, ea a susținut că, atunci când a formulat plângeri în acest sens, el și echipa sa de specialiști în relații publice au orchestrat o campanie digitală de denigrare pentru a se răzbuna pe ea.

Cele două părți au anunțat acum într-un comunicat comun redactat de avocații lor că fiecare va merge pe calea sa.

„Produsul final – filmul «It Ends With Us» – reprezintă o sursă de mândrie pentru noi toți cei care am contribuit la realizarea lui. Creșterea gradului de conștientizare și generarea unui impact semnificativ în viețile supraviețuitorilor violenței domestice – și ale tuturor supraviețuitorilor – este un obiectiv pe care îl susținem”, notează acesta.

„Recunoaștem că acest proces a prezentat provocări și că îngrijorările exprimate de doamna Lively meritau să fie ascultate. Rămânem ferm angajați în favoarea unor locuri de muncă lipsite de comportamente nepotrivite și de medii neproductive. Sperăm sincer ca această înțelegere să aducă un sentiment de încheiere și să permită tuturor celor implicați să meargă mai departe într-un mod constructiv și în pace, inclusiv într-un mediu online respectuos”, se mai afirmă în comunicat.

Acuzațiile de hărțuire formulate de Lively au căzut în instanță înainte de selectarea juriului

Înțelegerea survine la aproximativ o lună după ce judecătorul Lewis Liman a respins 10 dintre cele 13 capete de acuzare civile formulate de Lively, inclusiv toate acuzațiile de hărțuire. Decizia a lăsat trei capete de acuzare – represalii, sprijinirea și încurajarea represaliilor și încălcarea contractului – care urmau să fie soluționate de un juriu.

La momentul respectiv, avocata lui Lively a declarat că aceasta aștepta cu interes să își spună povestea în boxa martorilor. Avocata Sigrid McCawley a lăsat totuși de înțeles și că o înțelegere amiabilă era o posibilitate reală, sugerând că Lively își atinsese deja obiectivele prin expunerea „mașinăriei de denigrare” aflate în centrul cazului.

„Pentru Blake Lively, cea mai importantă măsură a dreptății este faptul că persoanele și metodele din spatele acestor atacuri digitale coordonate au fost expuse și sunt deja trase la răspundere de alte femei pe care le-au vizat”, a declarat atunci McCawley.

Lively însăși a apelat și la Instagram pentru a revendica o formă de victorie la acel moment.

„Ultimul lucru pe care mi l-am dorit în viață a fost un proces, dar am inițiat această acțiune din cauza represaliilor persistente cu care m-am confruntat și cu care continui să mă confrunt, pentru că am cerut, atât în privat, cât și profesional, un mediu de lucru sigur pentru mine și pentru ceilalți”, a scris ea. „Sper că decizia instanței le arată și altora că, oricât de dureros de neimaginat ar fi, poți să iei atitudine”, a adăugat ea.

Scandalul care a bulversat Hollywood

Lively a declanșat disputa juridică în decembrie 2024, depunând o plângere administrativă la Departamentul pentru Drepturi Civile din California. Aproape imediat, The New York Times a publicat un articol amplu care dezvăluia mesaje text ale reprezentanților pentru relații publice ai lui Baldoni, în care aceștia discutau strategii de răspuns la acuzațiile lui Lively și se lăudau că pot „îngropa” pe oricine.

Baldoni a răspuns printr-un proces amplu pentru defăimare în instanță federală, susținând că, de fapt, Lively i-a distrus reputația prin acuzații false de hărțuire, într-o încercare cinică de a prelua controlul asupra filmului.

El a dat în judecată și New York Times. Lively a depus apoi o cerere reconvențională, acuzându-l pe Baldoni, Wayfarer Studios și alte părți de hărțuire, represalii și alte fapte.

Justin Baldoni alături de soția sa, actrița suedeză Emily Baldoni, la una dintre audierile preliminare, FOTO: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Și acuzațiile lui Justin Baldoni au căzut în instanță

Acțiunea pentru defăimare a lui Baldoni a fost respinsă în fazele incipiente, judecătorul stabilind că atât Lively, cât și publicația New York Times sunt protejate de privilegii legale care acoperă procedurile judiciare și relatarea acestora.

După mai bine de un an de proceduri extinse de administrare a probelor și dispute juridice intense, majoritatea pretențiilor lui Lively au fost, de asemenea, respinse.

Variety notează că acestea au căzut în instanță în principal din motive tehnice, nu pe fondul cauzei.

De exemplu, un judecător a stabilit că Lively era un contractant independent, nu o angajată, ceea ce înseamnă că nu putea intenta o acțiune pentru hărțuire în temeiul legislației federale.

În plus, întrucât filmările au avut loc în New Jersey, ea nu putea introduce acțiunea în baza legii din California privind hărțuirea.