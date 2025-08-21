Procesul de selecție a membrilor CA a fost viciat la 6 companii, spune un ministru. Care sunt firmele spre care le arată cu degetul

Întreg procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a fost viciat la șase companii de stat printr-o procedură construită timp de 8 ani, prin care angajați ai acestui minister și-au arătat dimensiunea competenței în interes personal, a declarat, joi, ministrul Economiei, Radu Miruță, într-o conferință de presă.

Acesta a dispus ca doi oameni din conducerea direcției responsabile cu coordonarea intereselor în societățile de stat să fie cercetați disciplinar.

Miruță a transmis că a extins controalele și la restul companiilor aflate în portofoliul ministerului, după verificările efectuate la aceste șase companii – IOR, IAR, Avioane Craiova, Iprochim, Șantierul Naval 2 Mai, Minvest, la final urmând să trimită un raport la Parchet.

Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, la o conferință de presă în care anunță măsuri cu privire la evenimentele de la salina Praid. București, 3 iulie 2025. FOTO: Agerpres



‘Au fost verificate un număr de 6 companii de stat și s-a observat că întreg procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a fost viciat. A fost viciat printr-o procedură construită timp de 8 ani de zile, timp în care interesele acestor companii de stat au fost călcate în picioare. Am descoperit ordine ilegale, am descoperit faptul că aceste numiri, în mod intenționat, au fost făcute invocându-se o lege care a expirat și asta nu s-a întâmplat neobservat, ci s-a întâmplat intenționat, pentru că după ce s-a modificat legea, ar fi trebuit să mai obțină niște avize suplimentare și li se puneau niște piedici în a-și implanta oamenii acolo. La nivelul ministerului au fost semnate acte administrative care au avut temei legal abrogat. Au fost considerate legi care nu mai aveau valabilitate tocmai pentru a se duce la îndeplinire implantarea unor oameni, sărindu-se eventuale piedici. Mai țineți minte diavolul de care vă spuneam din companiile astea de stat? Astăzi are o formă, are un chip și are tămâie. În urma raportului Corpului de Control pe care l-am primit aseară, pe care l-am aprobat, am dispus ca doi oameni din conducerea direcției responsabile cu coordonarea intereselor în companiile de stat să fie cercetați disciplinar’, a subliniat Miruță.

Potrivit acestuia, concluziile raportului corpului de control au ‘dimensiune penală’.

‘Lucrurile care mi-au fost aduse la cunoștință prin acest raport al corpului de control sunt de o dimensiune penală. Observând că 6 verificate din 6 au această problemă, am dispus extinderea la toate companiile de stat. Statistic și observând modul în care s-au desfășurat aceste lucruri, mă aștept să se găsească și acolo astfel de probleme și voi face un pachet final pe care îl voi trimite către Parchet, ca să nu deranjăm Parchetul în fiecare zi, cum pare că ar fi nevoie să se întâmple în acest minister. Cumulăm mai multe și trimitem o singură dată. E important de menționat că aceasta este doar faza 1, sunt doar primele pe care le-am putut în această lună și jumătate analiza, pe lângă alte probleme ale acestui minister. Nu ne oprim aici. Știu că ustură, știu că mulți se întreabă cine o fi făcut asta, cine o fi numit, ce responsabil politic o fi fost atunci. Vă spun că nu mă interesează. Pe tura mea în acest minister astfel de lucruri nu sunt tolerate, nu vor fi acceptate. Nu mă uit în spate, mă uit ce putem face în continuare. Iar pentru ca aceste lucruri să nu se mai întâmple, trebuie modificată curajos legea’, a transmis ministrul.

Întrebat care sunt infracțiunile constatate, Radu Miruță a răspuns că ‘parchetul trebuie să clarifice asta’.

‘În corpul de control sunt specialiști, sunt juriști, mi se spune că se îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate infracțiuni. Se vor trimite toate către parchet, extraordinar de justificat, un raport schematic, e la latitudinea altei instituții să încadreze și să ia măsurile legale’, a adăugat șeful de la Economie.

Miruță a subliniat că trebuie recuperat tot prejudiciul, pentru că preocuparea oamenilor puși în funcții la aceste companii de stat este influențarea deciziei.

‘Să recuperăm tot! V-am mai spus și vă spun: e o fentă pe care am plecat și eu în primele două săptămâni. Preocuparea oamenilor de acolo nu e salariul, este influențarea deciziei. Când am scăzut salariul de la 530 de milioane la 140 de milioane a fost doar spectacol că au renunțat la bani. (…) Vorbim despre redresare economică, despre relansare economică, despre planuri economice. Toate aceste lucruri au în comun și resursele statului român, în capul cărora sunt puși niște oameni strict cu scop malițios. E o așteptare nerealistă să continuăm asta și să ne așteptăm că vor fi vreodată resursele ajunse în buzunarul oamenilor din România. România nu e o țară deloc săracă. România e o țară sărăcită. România este o țară cu atât de multe resurse și paradoxul face ca românii să nu simtă în buzunarul lor beneficiul faptului că trăiesc într-o țară bogată, pentru că de la resursa țării până la buzunarul oamenilor există niște decizii politice care merg în contrasens cu interesul oamenilor și trebuie să avem curaj să vorbim despre asta, indiferent cât de multe articole denigratoare cei care sunt afectați vor comanda. Există o observație care a devenit lege. Cum afectezi o companie de stat, cum văd câte un titlu, dar strict în legătură cu acea companie de stat. Înseamnă că e o dovadă că facem treaba bine și o vom face în continuare’, a mai spus demnitarul. (Agerpres)