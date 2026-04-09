Procesul în care Netanyahu e acuzat de corupție se reia după oprirea atacurilor Iranului

Procesul în care premierului israelian Benjamin Netanyahu va fi reluat duminică, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al instanțelor, la câteva ore după ce Israelul a ridicat starea de urgență instituită pe fondul războiului cu Iranul, potrivit Reuters.

Starea de urgență, care dusese la închiderea școlilor și a locurilor de muncă, a fost ridicată miercuri seară, după ce, de la ora 3.00, nu au mai fost raportate rachete iraniene lansate spre Israel, în urma unui armistițiu convenit. Atacurile extinse ale Israelului asupra Libanului, motivate de prezența acolo a grupării Hezbollah, susținută de Iran, au pus însă în pericol încetarea focului.

„Odată cu ridicarea stării de urgență și reluarea activității sistemului judiciar, audierile vor continua în mod obișnuit”, au transmis instanțele israeliene, precizând că acestea vor avea loc de duminică până miercuri.

Benjamin Netanyahu, primul premier israelian în funcție pus sub acuzare, respinge acuzațiile de luare de mită, fraudă și abuz de încredere formulate în 2019, după ani de investigații. Procesul său, început în 2020 și care ar putea duce la condamnări cu închisoarea, a fost amânat în mod repetat din cauza obligațiilor oficiale, fără un termen clar de finalizare.

Donald Trump a făcut un apel către președintele Israelului, Isaac Herzog, pentru acordarea unei grațieri, invocând impactul pe care prezențele regulate la tribunal îl au asupra capacității premierului de a-și îndeplini atribuțiile.

Biroul lui Herzog a transmis că departamentul de grațieri din cadrul Ministerului Justiției va colecta opinii pe care le va înainta consilierului juridic al președintelui, acesta urmând să formuleze o recomandare, conform procedurii obișnuite. De regulă, grațierile nu sunt acordate în timpul procesului.

Acuzațiile împotriva lui Netanyahu, alături de atacurile Hamas asupra Israelului din octombrie 2023, i-au afectat poziția politică. Israelul urmează să organizeze alegeri în octombrie, iar coaliția lui Netanyahu, considerată cea mai de dreapta din istoria țării, este creditată cu șanse reduse de a rămâne la putere.