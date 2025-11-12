Intervenție neobișnuită a lui Trump. Liderul SUA îi cere oficial președintelui Israelului să-l grațieze pe Benjamin Netanyahu în procesele de corupție

Netanyahu a fost pus sub acuzare în 2019 în trei cazuri, fiind acuzat printre altele de primirea unor cadouri în valoare de aproape 700.000 de șekeli (211.832 de dolari) de la oameni de afaceri. Trump ar vrea ca premierul israelian să fie iertat, scrie Reuters.

Președintele israelian Isaac Herzog a primit o scrisoare din partea președintelui american Donald Trump în care acesta îl îndeamnă să ia în considerare grațierea prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a anunțat miercuri biroul lui Herzog.

Netanyahu se confruntă cu un proces vechi de corupție, iar Trump a făcut în mod repetat aluzii la posibila grațiere a premierului. Netanyahu neagă acuzațiile și a pledat nevinovat.

„Deși respect în mod ferm independența sistemului judiciar israelian și cerințele acestuia, consider că acest «caz» împotriva lui Bibi, care a luptat alături de mine mult timp, inclusiv împotriva adversarului foarte dur al Israelului, Iranul, este o urmărire penală politică și nejustificată”, a scris Trump în scrisoarea distribuită de biroul lui Herzog.

Biroul a precizat că orice persoană care solicită grațierea prezidențială trebuie să depună o cerere oficială în conformitate cu procedurile stabilite.

Netanyahu a fost pus sub acuzare în 2019 în trei cazuri, inclusiv acuzații de primire a unor cadouri în valoare de aproape 700.000 de șekeli (211.832 de dolari) de la oameni de afaceri.

În ciuda rolului în mare parte ceremonial al președinției israeliene, Herzog are autoritatea de a grația infractorii condamnați în circumstanțe neobișnuite.

Cu toate acestea, procesul lui Netanyahu, care a început în 2020, nu s-a încheiat încă, iar acesta a pledat nevinovat la toate acuzațiile.

Netanyahu a prezentat procesul său judiciar ca pe o vânătoare de vrăjitoare, menită să răstoarne un lider de dreapta ales în mod democratic.

În timpul vizitei sale în Israel, în octombrie, Trump îl îndemnase deja pe Herzog să-l grațieze pe prim-ministru într-un discurs adresat parlamentului din Ierusalim.

„Poate că îi vei acorda (lui Netanyahu) grațierea?”, a adăugat Trump: „Nu era în discursul scris, dar îl iubesc pe acest om. Fie că ne place sau nu – trabucuri și șampanie – cui naiba îi pasă cu adevărat de asta?”, a spus Trump, cu referire la unul dintre dosarele lui Netanyahu.

Netanyahu a fost acuzat că a acceptat cadouri – inclusiv trabucuri și șampanie – în schimbul promovării intereselor personale ale producătorului de filme Arnon Milchan și ale miliardarului australian James Packer.