Procurorii cer arestarea preventivă a lui Bogdan Peșchir, finanțatorul campaniei de pe TikTok a lui Călin Georgescu. Avocat: „Se simte discriminat pentru opiniile politice”

Omul de afaceri Bogdan Peşchir a fost audiat vineri timp de patru ore și jumătate la Parchetul General, iar procurorii au cerut arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, relatează news.ro. Decizia urmează să fie dată astăzi de Judecătoria Sectorului 5.

Afaceristul a fost reținut joi după la locuinţa sa din Brașov au fost făcute percheziţii într-un dosar penal vizând coruperea alegătorilor în campania fostului candidat la prezidenţiale Călin Georgescu.

La plecarea de la audieri, avocatul lui Bogdan Peșchir a afirmat că clientul să „se simte discriminat pentru opiniile politice”.

„Am dat declaraţie, tot ce am spus la prima declaraţie se menţine acum. I-am întrebat concret care sunt acuzaţiile, dovadă că s-au făcut aceste donaţii către susţinătorii domnului Georgescu. Păi e o infracţiune? Păi nu ştim, noi aşa am formulat. De ce l-a susţinut pe domnul Georgescu? Pentru că am simpatizat cu opiniile dânsului personal şi este o alegere personală. Am spus că se simte discriminat pentru opiniile politice, pentru că susţine un candidat”, a declarat avocatul lui Peșchir.

De asemenea, avocatul a acuzat un abuz din partea forțelor de ordine.

„Am arătat şi abuzul care s-a făcut ieri prin divulgarea în public şi vă mulţumim presei că datorită vouă avem dovezile exacte, filmate, când au făcut aceste dezvăluiri, deci această infracţiune s-a produs în direct. Noi am venit la poliţie, la organele de cercetare penală, întotdeauna arătând că nu avem nimic de ascuns, am răspuns la absolut toate întrebările şi vedeţi şi dumneavoastră în ce situaţie şi cum se tratează o persoană care a venit două luni jumătate în fiecare zi, iar după aceea este adus cum că s-ar putea să se sustragă de la ce?”, a afirmat avocatul.

Întrebat de unde are clientul său banii, avocatul a spus că acesta acţionează pe piaţa criptomonedelor de aproximativ şapte ani. Avocatul a mai spus că Peşchir donează de doi ani pe TikTok şi că nu are legătură cu opţiunile politice ale nimănui.

„Din primul moment în care organele de cercetare au venit la Bogdan acasă, acum trei luni, Bogdan le-a arătat pentru că este de bună credinţă, am făcut menţiunea, eu i-am spus că nu trebuie să le dea accesul, dar el a zis că trebuie să fie de bună credinţă şi i-am explicat şi le-a arătat că acei bani vin din trading de monede. Deci nu are nici măcar un cent care să nu fie dovedit. Deci este dovedit”, a spus avocatul.

Acesta a precizat că a contestat măsura reţinerii clientului său şi că va face şi plângere penală pentru că Bogdan Peşchir a fost obligat de poliţişti să-şi arate faţa. În momentul în care a ajuns sub escortă la sediul IGPR, Bogdan Peșchir a fost obligat de un polițist să își dea jos șapca, cagula de pe față și ochelarii de soare, pentru a putea fi identificat.

Procurorii de la Parchetul General au efectuat joi 17 percheziții domiciliare, în municipiul București și județele Brașov, Botoșani, Călărași, Dolj, Galați, Giurgiu, Maramureș, Mureș și Timiș, la locuințele unor influenceri care i-au făcut campanie lui Georgescu.

Printre cei vizați în dosar se află influencerii Bogdan Peșchir, Makaveli și Alin Borcan, un influencer din Timișoara.

Cine este Bogdan Peșchir

Numele lui Bogdan Peșchir apare într-unul dintre documentele declasificate de SRI care arată implicarea contului de TikTok “bogpr”, utilizat de Peșchir, în finanţarea promovării lui Călin Georgescu pe platforma de socializare.

„Acesta, utilizând contul “bogpr”, a realizat donaţii pe TikTok de peste un milion de euro. După ce a devenit subiect de dezbatere publică, implicarea „bogpr” în finanţarea promovării lui Călin Georgescu la nivelul platformei a fost confirmată inclusiv de reprezentanţii TikTok în dialogul cu autorităţile române în data de 28.11.2024”, spunea SRI despre Bogdan Peșchir.

Potrivit Serviciului Român de Informații, reprezentanţii TikTok au confirmat identitatea utilizatorului „bogpr” şi au menţionat că acesta a făcut plăţi în valoare de 381.000 de dolari, în perioada 24.10-24.11.2024, către utilizatori ai unor conturi de TikTok implicaţi în promovarea lui Călin Georgescu. Plățile au fost făcute inclusiv după data încheierii campaniei electorale.

Bogdan Peșchir este fost programator, care a lucrat la firme asociate cu criptomonede deținute de un cetățean cu dublă cetățenie, emigrat din 1995 în Africa de Sud. Informațiile apar în documentele prezentate în CSAT și desecretizate în decembrie 2024 de către Administrația Prezidențială.

„Bogdan Peșchir afişează un nivel de trai care nu corespunde activităţilor derulate prin intermediul companiei deţinute, respectiv DIGITAL ON-RAMP SOLUTIONS SRL Braşov, înfiinţată în anul 2021.

Anterior înfiinţării societăţii, acesta a lucrat ca programator în cadrul unor entităţi (GLOBAYA FINTECH SRL şi BITXATM TECHNOLOGY SRL, ambele din Brasov) care sunt asociate cu domeniul criptomonedelor şi sunt deţinute, printre alţii, de Gabriel Prodănescu, persoană care este şi cetăţean al Africii de Sud, unde a emigrat în 1995”, menționa SRI.