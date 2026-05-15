Procurorii din Constanța acuzați că promiteau intervenții pentru soluții favorabile în dosare și controale, plasați în arest preventiv. Decizia instanței

Procurorul Teodor Niță (stânga) și procurorul Gigi Valentin Ștefan (dreapta) au fost aduși la Parchetul General. După audieri cei doi magistrați au fost reținuți. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost plasați în arest pentru 30 de zile de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Decizia nu este definitivă.

Instanța a admis solicitarea Parchetului General, care îl acuză pe Gigi Ștefan de trafic de influență, inclusiv în formă continuată (multiple fapte), iar pe Teodor Niță de instigare la abuz în serviciu pentru cel de al doilea inculpat.

„ (…) admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie– Secţia de urmărire penală, cu privire la inculpaţii Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor (…) pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.05.2026 până la data de 13.06.2026 inclusiv. În baza art. 230 C.pr.pen., dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă a inculpaţilor Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor”, se arată în minuta instanței.

Conform Parchetului, unul dintre procurori (Gigi Ștefan – n.r.) a primit mită de la o persoană aproximativ 60.000 de euro, chiar în biroul său din Parchetul Curții de Apel Constanța.

El „a lăsat se creadă că are influență asupra unui procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate, promițând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluționa într-un sens favorabil un dosar penal”.

De asemenea, după primirea banilor procurorul a lăsat să se creadă că are influență asupra unor judecători și a promis că îi va determina pe aceștia să soluționeze favorabil două procese civile, mai spune Parchetul.

Totodată, în perioada decembrie 2025 – mai 2026 același procuror a primit, în mod repetat, suma de aproximativ 110.000 de euro precum și diverse bunuri de la mai multe persoane interesate de soluționarea favorabilă a unor dosare penale, administrative ori profesionale.

În schimbul acestor foloase, procurorul și-a exercitat sau a promis că își va exercita influența asupra unor funcționari publici, procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor publice ori alte persoane cu atribuții decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, intervenții în dosare penale, intervenții pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte și demersuri pe lângă funcționari publici și persoane cu funcții de conducere din cadrul unor instituții publice”, spune Parchetul General.

Acuzațiile aduse celui de al doilea procuror

În privința celui de al doilea procuror reținut (Teodor Niță – n.r.), Parchetul spune că în 15 ianuarie 2026, în prezența a două persoane, a intervenit pe lângă un ofițer de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța, pentru a nu sancționa o firmă administrată de o persoană apropiată procurorului.

„În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea și influența conferite de funcția de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, i-a solicitat ofițerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancțiunii încetării activității comerciale față de societatea controlată și să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri”, afirmă procurorii.