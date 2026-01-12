Procurorii federali ai SUA au deschis o anchetă împotriva președintelui Fed, Jerome Powell, după atacurile repetate ale lui Trump

Powell l-a acuzat în mod direct pe președintele SUA, scrie Reuters, spunând că investigația a fost deschisă din cauza faptului că a refuzat să scadă ratele dobânzilor, în ciuda presiunilor publice repetate din partea liderului de la Casa Albă.

Procurorii federali au deschis o anchetă penală împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat acesta duminică.

Într-un clip în care anunța investigația, Powell a spus că Departamentul de Justiție al SUA a trimis citații și a amenințat cu o punere sub acuzare pentru mărturia pe care a dat-o în fața unei comisii a Senatului cu privire la renovarea clădirilor Rezervei Federale.

El a subliniat că ancheta este „fără precedent” și că a fost deschisă din cauza faptului că a refuzat să scadă ratele dobânzilor, în ciuda presiunilor publice repetate din partea liderului de la Casa Albă, stârnind astfel furia președintelui.

Miza, a spus Powell, este dacă „Fed va putea continua să stabilească ratele dobânzilor pe baza dovezilor și a condițiilor economice sau dacă, în schimb, politica monetară va fi dirijată de presiuni politice sau intimidări”.

„Am un profund respect pentru statul de drept și pentru responsabilitate în democrația noastră. Nimeni, cu siguranță nici președintele Rezervei Federale, nu este mai presus de lege, dar această acțiune fără precedent ar trebui privită în contextul mai larg al amenințărilor și presiunilor continue ale administrației”, a continuat el.

Criticile lui Trump

Trump a declarat duminică, într-un interviu acordat NBC News, că nu are cunoștință despre ancheta Departamentului de Justiție asupra Fed.

„Nu știu nimic despre asta, dar cu siguranță nu se pricepe prea bine la Fed și nu se pricepe prea bine la construirea de clădiri”, a spus el despre Powell.

Ancheta, care nu a fost confirmată de procurori, ar semnala o nouă escaladare a disputei în curs dintre Trump și Powell, pe care președintele l-a numit în funcția de președinte al Fed în 2017.

Trump a amenințat în repetate rânduri că îl va demite pe Powell, pe care l-a criticat pentru că nu a redus ratele dobânzilor atât de repede pe cât și-ar fi dorit președintele. În a doua jumătate a anului 2025, Fed a redus totuși ratele dobânzilor de trei ori.

Președintele a dat în mod constant vina pe predecesorul său, Joe Biden, și pe ratele dobânzilor pentru inflația și costurile din SUA.

Îngrijorare în Congres

Criticii și-au exprimat îngrijorarea că presiunea exercitată de Trump pentru a-l demite pe președintele Fed ar putea afecta autoritatea instituției de a stabili ratele dobânzilor independent de președinți.

Senatorul Thom Tillis din Carolina de Nord, republican și membru al Comisiei bancare a Senatului, a declarat că se va opune numirii înlocuitorului lui Powell de către Trump, precum și oricărui alt candidat la Consiliul Fed, „până când această chestiune juridică va fi complet rezolvată”.

„Dacă mai existau îndoieli cu privire la faptul că consilierii din administrația Trump fac presiuni active pentru a pune capăt independenței Rezervei Federale, acum nu mai ar trebui să existe”, a declarat Tillis.

„Acum sunt puse sub semnul întrebării independența și credibilitatea Departamentului Justiției”, a spus senatorul.

Senatoarea Elizabeth Warren, democrată, a declarat că, în opinia ei, planul lui Trump este de a-l îndepărta definitiv pe Powell din consiliul Fed și de a „instala o altă marionetă pentru a-și finaliza preluarea coruptă a băncii centrale americane”.

„Această comisie și Senatul nu ar trebui să aprobe niciun candidat propus de Trump pentru Fed, inclusiv pentru funcția de președinte al Fed”, a declarat ea.

Inamicii lui Trump, vizați de procurori

Ancheta va fi coordonată de Procuratura Generală din DC, potrivit New York Times.

Trump a mai luat-o în vizor anterior pe Lisa Cook, guvernatoare la banca centrală a Statelor Unite, pe care a încercat să o demită pentru presupusă fraudă ipotecară. Cazul a fost blocat de o instanță federală americană și va fi judecat de Curtea Supremă la sfârșitul acestei luni.

Acuzațiile penale aduse de Departamentul de Justiție al lui Trump împotriva adversarilor politici, precum procuroarea generală a New York-ului, Letitia James, care a intentat un proces civil pentru fraudă împotriva lui Trump în 2024, și fostul șef al Biroului Federal de Investigații, James Comey, au fost, de asemenea, respinse de o instanță.

Comey a fost acuzat de declarații false și obstrucționarea justiției. El a fost demis de Trump în timpul primului său mandat, după ce a condus o anchetă privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, câștigate de Trump în fața lui Hillary Clinton.

Atât Comey, cât și James și-au menținut nevinovăția și au afirmat că urmăririle penale au avut caracter politic.