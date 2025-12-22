Procurorii italieni vor închiderea unui caz în care investigau presupuse zboruri ale unor drone rusești. Ce au descoperit

Procurorii italieni care investigau presupusele zboruri ale unor drone rusești din zona unui centru european de cercetare spațială au ajuns la concluzia că suspciunile lor sunt nefondate și au solicitat abandonarea cazului, au declarat pentru Reuters două surse care cunosc situația.

Procurorii din Milano au stabilit că 21 de presupuse zboruri din perioada martie-mai 2025 fuseseră de fapt interferențele generate de un amplificator de semnal telefonic GSM privat din apropierea Centrului Comun de Cercetare (JRC) din Ispra, de lângă Lacul Maggiore.

Zborurile în zona JRC, care a fost deschis în 1960 ca locație de cercetare nucleară, sunt interzise.

În martie, în urma alertelor de la centru, procurorii au deschis o anchetă cu privire la posibilitatea unui caz de spionaj militar sau politic în scopuri teroriste, suspectând că a fost implicată o dronă de fabricație rusească.

Cu toate acestea, potrivit surselor, investigația a arătat că semnalele au fost provocate de interferențele dintre sistemul de securitate al centrului și activitatea sporadică a amplificatorului GSM dintr-o casă din apropiere.

Un judecător din Milano va decide acum dacă acceptă cererea procurorilor și închide cazul, ceea ce este în general o formalitate.

Aliații NATO acuză frecvent Rusia că organizează atacuri hibride împotriva Occidentului prin piraterie informatică, sabotaj și spionaj. Moscova neagă acuzațiile, spunând că Occidentul alimentează sentimente anti-rusești.

Site-ul JRC precizează că sediul de la Ispra este al treilea cel mai mare campus de cercetare al Comisiei Europene după cele din Bruxelles și Luxemburg, ocupându-se de teme ce variază de la siguranța nucleară la spațiu și până resurse durabile, migrație și transport.

Sursa foto: Tero Vesalainen | Dreamstime.com