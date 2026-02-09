Procurorii primesc acces direct la proiectele europene aflate în derulare. Dragoș Pîslaru: „Au la dispoziție traseul complet al banilor”

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat că a semnat protocoalele de colaborare cu Parchetul European, Direcția Națională Anticorupție și Departamentul pentru Luptă Antifraudă prin care acestea primesc acces direct și commplet la baza de date MySMIS, care conține proiectele finanțate din bani europeni.

În MySMIS se află toate datele privind proiectele de coeziune finanțate din fonduri europene: beneficiari, contracte, plăți, indicatori, stadiu de implementare. Prin protocoalele semnate, procurorii vor avea acces în timp real la aceste date, fără acte suplimentare menite să permită vizualizarea datelor.

„Orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanțat din bani europeni poate fi acum investigată fără nicio întârziere sau încetinire birocratică. Anchetatorii au la dispoziție traseul complet al banilor: de la contractare până la ultima plată. Asta înseamnă anchete mai rapide, mai bine fundamentate și, mai ales, un control mai bun al banilor publici”, a scris Dragoș Pîslaru într-o postare pe Facebook.

Ministrul susține că fiecare euro furat sau utilizat incorect afectează numărul de proiecte finalizate. Pîslaru susține că el a insistat ca MIPE să faciliteze accesul instituțiilor cu competențe în investigarea fraudelor cu fonduri europene.

„Aceasta este direcția pe care vreau să o consolidăm mai departe: mai multă transparență, mai mult control acolo unde este necesar și toleranță zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”, a conchis Pîslaru.

Tot în direcția transparentizării, ministrul Pîslaru a anunțat pe 30 ianuarie că pe viitor costurile cu deplasările externe ale ministrului și angajaților din subordine vor fi publice.

Informațiile publicate pe site-ul MIPE includ atât cheltuielile cu deplasările ale ministrului Dragoș Pîslaru, cât și pe cele ale predecesorilor săi din ultimii cinci ani.

„Suntem primul minister care ia această inițiativă pentru că doar prin transparență putem reclădi relația de încredere între instituții și cetățeni”, scrie Dragoș Pîslaru.