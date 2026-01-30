Un ministru publică cheltuielile cu deplasările externe din ministerul său: „Mi-am plătit singur o parte din zboruri”

Costurile cu deplasările externe ale ministrului și angajaților din subordine au fost publicate de către Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, anunță ministrul Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook, afirmând că este o premieră la nivelul Guvernului.

Informațiile publicate pe site-ul MIPE includ atât cheltuielile cu deplasările ale ministrului Dragoș Pîslaru, cât și pe cele ale predecesorilor săi din ultimii cinci ani.

„Suntem primul minister care ia această inițiativă pentru că doar prin transparență putem reclădi relația de încredere între instituții și cetățeni”, scrie Dragoș Pîslaru.

Acesta susține că există diferențe la acest capitol între mandatul său și cel al predecesorilor:

„costurile cu deplasările ministrului sunt acum de 6 ori mai mici decât anterior;

în aproape toate cazurile am apelat la zboruri economy și companii low-cost;

am redus la minimum „delegațiile” — am fost însoțit doar când situația o impunea;

au fost circumstanțe când mi-am plătit singur o parte dintre zboruri.”

Ministrul promite că va actualiza datele pe durata mandatului său. „E ușor să fii transparent atunci când n-ai absolut nimic de ascuns”, scrie Pîslaru.

De la începutul mandatului său,în iunie 2025, cheltuielile cu deplasările externe ale ministrului Dragoș Pîslaru și subordonaților săi din MIPE au însumat ceva mai mult de 21.000 de euro.