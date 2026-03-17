Procurorii propuși de ministrul Justiției la șefia marilor parchete au încheiat interviurile la CSM. Câți dintre ei au primit avize favorabile și ce urmează

Doar trei din cei opt procurori propuși de ministrul PSD al Justiției la șefia marilor parchete au primit aviz favorabil de la Consiliul Superior al Magistraturii: Ioan Viorel Cerbu, pentru postul de procuror-șef al DNA, Marius Ionel Ștefan, pentru funcția de adjunct șef DNA și Codrin Horațiu Miron, pentru funcția de procuror-șef al DIICOT. Procurorii care au primit aviz negativ urmează să fie reaudiați de ministrul Justiției.

„Propunerile făcute de mine nu au nicio zonă de subiectivitate”, a declarat marți ministrul Radu Marinescu, întrebat de jurnaliști dacă va renunța la nominalizarea procurorilor care nu au primit aviz favorabil de la CSM.

Ultima zi de interviuri ale procurorilor propuși pentru șefia marilor parchete i-a adus marți în fața Secției pentru procurori a CSM pe Marinela Mincă, actuala șefă a Secției judiciare a DNA, și pe Marius-Ionel Ștefan, procuror-șef serviciu la DNA Pitești.

„Nu vă pot adresa nicio întrebare”

Propuși de ministrul Radu Marinescu pentru cele două funcții de adjuncți ai șefului DNA, procurorii Mincă și Ștefan au oferit răspunsuri ezitante la interviul susținut în fața procurorilor din CSM, motiv pentru care au primit critici legate de proiectele de management prezentate.

Cel mai vehement a fost procurorul CSM Daniel Horodniceanu, care a întrebat-o pe Marinela Mincă dacă s-a inspirat din proiectul de management al procurorului Viorel Cerbu, propus la șefia DNA.

„Cum vă explicați că aveți fraze întregi identice care se regăsesc în planul de management al candidatului pentru funcția de procuror șef DNA?. V-ați consultat înainte?”, a întrebat-o Horodniceanu pe Marinela Mincă.

Procuroarea a răspuns ezitant, fără nicio explicație suplimentară: „nu”.

Tot Daniel Horodniceanu a criticat și proiectul de management al procurorului Marius-Ionel Ștefan, afirmând că este unul „conformist”, pe baza căruia „nu vă pot adresa nicio întrebare”.

„La nivelul ăsta, trebuie să prezentați un proiect cu viziune”, a punctat Horodniceanu.

După deliberări, toți cei cinci procurori din CSM i-au dat aviz negativ Marinelei Mincă. Singurul vot favorabil a venit din partea ministrului Justiției, Radu Marinescu.

În cazul procurorului Marius Ionel Ștefan, Secția de procurori a dat aviz favorabil, un singur vot fiind „împotrivă”.

Marius Voineag și Alex Florența, fără avize de la CSM. Blocajul la vot continuă

Pe ordinea de zi a ședinței Secției pentru procurori a CSM de miercuri s-a aflat pentru a patra, respectiv a treia oară, votarea procurorilor Alex Florența și Marius Voineag. Blocajul s-a menținut și de această dată, votul fiind de trei la trei, astfel că niciunul dintre ei nu are aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii. Actualul șef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru postul de adjunct al procurorului general al României, iar actualul procuror general candidează pentru o funcție de adjunct al șefului DIICOT.

Egalitatea la vot în cazul procurorilor Marius Voineag și Alex Florența este una fără precedent.

Regulamentul CSM nu are prevederi pentru astfel de situații, astfel că votul se va relua pe parcursul celor 30 de zile, termenul limită până la care forul poate comunica avizul, au precizat surse din CSM pentru HotNews.

„Dacă în termenul de 30 de zile se va menține situația de egalitate, Ministerul Justiției ar putea asimila paritatea la vot cu lipsa avizului consultativ și poate trimite propunerile către președinte fără acest aviz”, au explicat surse din CSM.

Bilanțul avizelor la CSM pentru procurorii propuși la conducerea marilor parchete

În urma interviurilor susținute la CSM de cei opt procurori propuși de ministrul Justiției la șefia Parchetului General, DNA și DIICOT, situația este următoarea:

Cristina Chiriac, propunerea de procuror general al României – aviz negativ, unanimitate

Marius Voineag, propunerea de adjunct al procurorului general – fără aviz, egalitate la vot

Ioan Viorel Cerbu, propunerea de șef DNA – aviz favorabil, unanimitate

Marinela Mincă, propunerea adjunct șef DNA – aviz negativ, unanimitate

Marius Ionel Ștefan, propunerea adjunct șef DNA – aviz favorabil , majoritate la vot (5-1)

Codrin Horațiu Miron, propunerea de șef DIICOT – aviz favorabil, unanimitate

Alex Florin Florența, propunerea pentru adjunct șef DIICOT – fără aviz, egalitate la vot

Gill-Julien Grigore-Iacobici, propunerea adjunct șef DIICOT – aviz negativ, unanimitate

Ce va face ministrul Justiției mai departe

Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sunt înaintate preşedintelui Nicuşor Dan.

În cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ. Data şi locul interviului se anunță public cu cel puţin cinci zile înainte de susţinerea acestuia.

În urma acestui interviu, ministrul Justiţiei poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere sau poate retrage propunerea, urmând a declanşa o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile.

Preşedintele României poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului. Decretul preşedintelui de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiţiei.

Întrebat marți dacă renunță la propunerile Marius Voineag, pentru postul de adjunct al procurorului general, și Alex Florența, adjunct al DIICOT, ministrul PSD al Justiției a ezitat să dea un răspuns clar.

„Propunerile făcute de mine nu au nicio zonă de subiectivitate. Ele sunt bazate pe interviurile de la Ministerul Justiției, pe proiectele manageriale de dosar pe care le-au depus și pe opinia comisiei de la Ministerul Justiției. (…) Nu e o propunere personală, e un mecanism instituțional în conformitate cu legea”, a declarat Marinescu.