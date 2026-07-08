Procurorii ucraineni au descins la unul dintre cei mai mari producători de drone ai țării. Ce suspectează

Directorul general al Vyriy Industries, unul dintre cei mai importanți producători ucraineni de drone, a dezvăluit că autoritățile au desfășurat pe 7 iulie percheziții de amploare la locuința sa, la sediile companiei și la membrii familiei sale, relatează The Kyiv Independent.

Vorbind în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Kiev, directorul Oleksii Babenko, una dintre figurile emblematice ale industriei ucrainene a dronelor, a declarat că Biroul de Stat pentru Investigații a efectuat până la 70 de percheziții, inclusiv la facilitățile Vyriy Industries, la sediile unor contractori și la locuințele membrilor familiei sale.

„Când dronele tale sunt cele mai ieftine de pe piață, să fii acuzat că practici prețuri excesive sună absurd”, le-a spus el jurnaliștilor prezenți la conferința de presă.

„La prima vedere, pare o încercare deliberată de a ne viza pentru a ne perturba activitatea. Pare că cineva încerca pur și simplu să-și promoveze niște interese personale minore – interese despre care nici măcar nu știam, pentru că erau atât de nesemnificative”, a adăugat el.

Deocamdată, nu se știe dacă vreo persoană a fost pusă oficial sub acuzare în acest dosar.

Compania ucraineană produce armele care au devenit indispensabile pe front

Compania, cunoscută pentru producția de drone ieftine, este una dintre cele mai mari firme din industria tehnologiilor de apărare din Ucraina, având peste 1.000 de angajați care produc drone cu aripă fixă, drone ghidate prin fibră optică, drone kamikaze, precum și echipamente de retransmisie.

Babenko susține că în jur de un sfert dintre dronele FPV (first-person view) utilizate de armata ucraineană sunt fabricate de Vyriy Industries.

Deși presa ucraineană a relatat inițial că Babenko ar fi suspect în acest dosar, el le-a declarat jurnaliștilor că, în prezent, are calitatea de martor, ceea ce înseamnă că ar putea fi audiat pe parcursul anchetei.

Ce spun procurorii ucraineni

La câteva ore după ce presa ucraineană a început să relateze despre acest caz, Biroul de Stat pentru Investigații a publicat un comunicat în care a anunțat că investighează un producător de drone pe care nu l-a numit.

Potrivit anchetatorilor, compania ar fi umflat costurile de producție și cheltuielile administrative aferente contractelor pentru drone încheiate cu guvernul, în valoare totală de 7 miliarde de hrivne (157 de milioane de dolari).

În plus, Biroul de Stat pentru Investigații a anunțat că verifică dacă firma a folosit companii-paravan pentru a spăla bani. Potrivit Serviciului de Monitorizare Financiară al Ucrainei, la Vyriy au fost identificate tranzacții financiare suspecte în valoare de peste 197 de milioane de hrivne (4,4 milioane de dolari).

Parchetul General al Ucrainei, care supervizează ancheta, a transmis că există de asemenea indicii privind evaziunea fiscală, după ce la sediile companiei au fost descoperite „sume importante de numerar” care nu figurau în evidențele financiare.