Procurorul care s-a ocupat șase ani de Dosarul Revoluției: Am trăit personal o frustrare ca urmare a celor petrecute la Înalta Curte / Propun să fim moderat-optimiști cu privire la soluționarea în Justiție

Procurorul militar Cătălin Ranco Pițu, fost șef al secției Parchetelor Militare și cel care a supervizat Dosarul Revoluției din 2016 până în 2022, a declarat, luni, la Digi24, că este moderat-optimist cu privire la soluționarea acestei cauze și că dosarul ar putea ajunge din nou în instanță „într-un termen rezonabil”.

„Starea de fapt, cu acuratețe, zic eu, maximă, a fost prezentată în rechizitoriul pe care l-am întocmit, despre care s-a discutat mult în spațiul public. Acolo toate conduitele, inclusiv conduitele fostului președinte Iliescu, sunt explicate în mod logic și cronologic”, a spus procurorul militar.

„Opinia mea exprimată prin respectivul rechizitoriu a fost că Ion Iliescu s-a făcut vinovat pentru săvârșirea infracțiunii de crimă împotriva umanității, la fel cum am considerat și pentru celelalte persoane trimise în judecată, dar și pentru multe alte persoane care, fiind decedate la momentul întocmirii rechizitoriului, nu puteau fi trimise în judecată. Dosarul Revoluției se află în prezent înapoi la secția parchetelor militare, unde colegii mei vor reface ce consideră ei de cuviință că trebuie făcut, urmând să vedem care va fi soluția dispusă”, a adăugat el.

„Adevărul nu este niciodată târziu a fi rostit, indiferent dacă este rostit prin acte oficiale de inculpare sau prin soluții judecătorești sau prin astfel de discuții precum o purtăm noi astăzi, eventual în cărți sau emisiuni. Am trăit personal o frustrare ca urmare a celor petrecute la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar a trebuit să accept realitatea așa cum o cunoaștem. Nu știu ce va urma, însă totuși cred că ar trebui să rămânem cu toții optimiști, sperând ca în cele din urmă justiția să-și spună cuvântul. Doar Dumnezeu știe cât vor trăi ceilalți co-participanți, alături de Ion Iliescu, la cele petrecute în timpul Revoluției. Eu n-am cum să știu acest lucru, însă propun să fim moderat-optimiști cu privire inclusiv la soluționarea în justiție a acestei cauze”, a declarat Cătălin Ranco Pițu.

Procurorul a spus că atât procurori cât și judecători sunt responsabili de această tergiversare și susține că dosarul Revoluției ar putea ajunge din nou în instanță „într-un termen rezonabil”.

„Dosarul este uriaș, volumul de muncă, pe măsură, complexitatea cauzei este nemaiîntâlnită, astfel încât zic eu că e nevoie de timp. Pentru justiție, niciodată nu este prea târziu, indiferent de forma în care se realizează aceasta, cel puțin reparație morală pentru victimele Revoluției, respectiv victimele mineriadelor”, a mai declarat el.