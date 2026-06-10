Procurorul CSM din documentarul Recorder, răspuns pentru Lia Savonea: „Sunt convins că metoda coperta exprimă tot independența judecătorilor”

Procurorul Claudiu Sandu, fost vicepreședinte CSM, a dat un răspuns dur la adresa Liei Savonea după ce șefa Înaltei Curți a afirmat în ședința de marți a Consiliului Superior al Magistraturii că pentru cei care au scăpat de pedepse prin prescripție sunt vinovați politicenii și organele de urmărire penală, nu judecătorii.

Claudiu Sandu, cunoscut opiniei și pentru că a apărut în documentarul Recorder „Justiție capturată”, unde a vorbit despre neregulile din sistemul judiciar, a postat pe contul său de Facebook un amplu mesaj de răspuns, intitulat „Cele două Adevăruri”, la afirmațiile făcute marți de Lia Savonea.

Aceasta a susținut, menționând tema „capturării justiției” din documentarul Recorder, că este vorba de „manipulări” al căror scop „a fost slăbirea puterii judecătorești, slăbirea independenței reale a judecătorilor”.

Procurorul vobește de metoda „coperta”

Într-o aparentă replică la aceste afirmații, Claudiu Sandu spune:

„Sunt convins că metoda „coperta” sau înlocuirea câte unui membru din complet, care a avut drept efect reluarea de la 0 a cercetării judecătorești (deși CEDO nu cere astfel de măsuri radicale), ani de zile de amânări inutile în dosare cu miză, detașări succesive sau revocarea unor delegări sau detașări sunt tot o expresie a independenței absolute a judecătorului.”

El afirmă că este de acord că o parte din vină o poartă politicienii, însă nu este de acord că vina aparține și procurorilor, indicând hotărârile din domeniu luate de Curtea Constituțională: „Oameni numiți politic la CCR au redus la tăcere marea masă a magistraților penaliști care interpretaseră legea în spiritul său.”

„Culmea, cei care au distrus independența pretind că o apără”

„Culmea, cei care au distrus orice urmă de independență pretind astăzi că apără independența.

Atunci când îi pedepsești pe cei care, manifestându-și independența, și-au permis să mai dea câte o condamnare a unui mare corupt, când ai revocat delegări sau detașări pentru că magistratul nu mai corespundea standardului impus, când ai trimis Inspecția Judiciară să hărțuiască niște oameni care și-au permis să nu fie de acord cu tine, când le dai note în bătaie de joc la funcțiile de conducere celor care au făcut greșeala de a se înscrie la concurs împotriva favoriților clicii de la vârful justiției, când îți aduci aminte după aproape un an că este posibil ca un magistrat să fi avut o manifestare nedeontologică și te sesizezi din oficiu, nu prea mai poți să pretinzi că aperi independența justiției”, acuză Claudiu Sandu.

În finalul postării sale de pe Facebook, procurorul spune că „cei chemați să stabilească ADEVĂRUL sunt beneficiarii actului de justiție – cetățenii. Dacă sunt mulțumiți de actul de justiție, înseamnă că Secția pentru judecători are dreptate; dar dacă nu sunt mulțumiți de actul de justiție, este posibil să am eu dreptate.”

Postarea integrală Claudiu Sandu:

„Observ că este reîncălzită o temă care speram să nu mai ajungă în atenția publicului – prescripția răspunderii penale, care a avut drept urmare salvarea tuturor corupților (dar nu numai).

Astfel, în ședința Secției de judecători de astăzi au fost identificați doi vinovați – oamenii politici și organele de urmărire penală (adică procurorii), care au trimis prea târziu în judecată și astfel nu a putut fi evitată prescrierea faptelor.

S-a precizat că judecătorii nu pot fi de vină pentru că ei nu au făcut decât să aplice principii europene și cel mai înalt standard de protecție a drepturilor omului (inculpatului), declarându-și în acest fel independența, iar aceasta a condus la o nemulțumire a guvernului.

Sunt convins că metoda „coperta” sau înlocuirea câte unui membru din complet, care a avut drept efect reluarea de la 0 a cercetării judecătorești (deși CEDO nu cere astfel de măsuri radicale), ani de zile de amânări inutile în dosare cu miză, detașări succesive sau revocarea unor delegări sau detașări sunt tot o expresie a independenței absolute a judecătorului.

Această independență este înțeleasă ca pot să fac orice nenorociri judiciare fără să suport niciun fel de consecințe pentru că, nu-i așa, suntem magistrați.

Cu privire la cei doi vinovați indicați, sunt perfect de acord că o mare vină o poartă oamenii politici, ale căror ticăloșie și cinism mă uimesc în fiecare zi.

Este adevărat că, dacă oamenii politici ar fi dorit, ar fi putut salva prescrierea răspunderii penale intervenind legislativ în intervalul de timp prevăzut de lege.

Dar nu s-a dorit.

În ceea ce privește al doilea vinovat indicat de Secția pentru judecători, și anume – procurorii – ne-am obișnuit să fim vinovații de serviciu (vezi cazul Caracal, când toată incompetența organelor statului s-a spart în capul unui procuror care, în loc să doarmă liniștit acasă, a ales să se lupte pentru viața acelor copile).

Cu toate acestea, mențiunea de azi nu este corectă și, pentru că nimeni nu este dispus să spună adevărul, îl voi spune eu.

În privința PRESCRIPȚIEI, au existat două hotărâri ale CCR.

În prima hotărâre, deși dispozitivul arată clar că se constată neconstituționalitatea unui text de lege, considerentele arătau că, dacă învinuirea a fost prezentată suspectului, termenul prescripției a fost întrerupt.

99% din practica judiciară a mers în această direcție, judecătorii fiind conștienți de catastrofa la care s-ar fi ajuns dacă prescripția specială ar fi dispărut peste noapte.

După 4 ani a venit din nou CCR și a explicat că prescripția specială a dispărut și că toată practica judiciară este greșită.

Așadar, niște oameni numiți politic la CCR au redus la tăcere marea masă a magistraților penaliști care interpretaseră legea în spiritul său.

Evident că marea masă a magistraților era pregătită să se predea în fața unei asemenea enormități juridice, când a apărut o licărire de speranță.

CJUE

Niște magistrați curajoși nu au acceptat ca infractorii să scape și au mers la Curtea Europeană de Justiție.

Pentru prima dată, această instanță a arătat că deciziile unei Curți Constituționale pot fi lăsate fără efect, iar magistratul poate aplica direct legislația europeană.

Pentru îndrăzneala lor, acești magistrați au fost aspru pedepsiți prin asmuțirea Inspecției Judiciare asupra lor, prin promovarea unor acțiuni disciplinare, prin sancționarea lor, prin eliminarea din completuri, prin orice măsură de natură să sperie și să creeze frustrare.

Cine a săvârșit astfel de fapte?

Cei care azi clamează independența justiției, cei care astăzi îi înfierează pe cei care își permit să critice unele decizii definitive, cei care se plâng că Guvernul îi abuzează.

Era de neconceput ca un magistrat să nu aplice deciziile unei instanțe naționale și să aplice direct legislația europeană.

Până la urmă trebuie să fim suveraniști.

Culmea, cei care au distrus orice urmă de independență pretind astăzi că apără independența.

Atunci când îi pedepsești pe cei care, manifestându-și independența, și-au permis să mai dea câte o condamnare a unui mare corupt, când ai revocat delegări sau detașări pentru că magistratul nu mai corespundea standardului impus, când ai trimis Inspecția Judiciară să hărțuiască niște oameni care și-au permis să nu fie de acord cu tine, când le dai note în bătaie de joc la funcțiile de conducere celor care au făcut greșeala de a se înscrie la concurs împotriva favoriților clicii de la vârful justiției, când îți aduci aminte după aproape un an că este posibil ca un magistrat să fi avut o manifestare nedeontologică și te sesizezi din oficiu, nu prea mai poți să pretinzi că aperi independența justiției.

În realitate, distrugerea independenței judecătorilor, urmată de valuri de achitări și restituiri de dosare, a creat furia publică care a asigurat combustibilul pentru măsurile luate de guvern împotriva magistraților.

Personal cred că aceasta a fost o strategie cu participarea ambelor părți, iar motivul pentru care cred aceasta este că, în timp ce pare că se dădea o luptă pentru independența justiției împotriva guvernului, se pronunțau soluții apoplexice, cum a fost soluția privind actele întocmite de lucrătorii DGA, care a condus la un nou val de dosare distruse iremediabil.

Până la urmă, funcționarea unui serviciu public cum este justiția se evaluează de fiecare cetățean în funcție de REZULTATE.

Iar aceste rezultate vorbesc de la sine.

Salvarea corupților, dar nu numai (inclusiv traficanți de copii sau de droguri au fost salvați), dispariția marilor dosare de corupție sau de evaziune fiscală (deși toată lumea constată generalizarea fenomenului corupției, precum și furtul generalizat din banul public), sentimentul general de impunitate al infractorilor care se filmează pe TikTok săvârșind infracțiuni, sentimentul cetățeanului că nu mai există justiție – toate acestea nu pot fi ascunse sub masca respectării unor principii europene sau internaționale.

Marile democrații se remarcă tocmai prin pedepsirea infractorilor, în vreme ce noi ne remarcăm prin pedepsirea magistraților.

Prin urmare, trăim astăzi două adevăruri: cel în care hoții și criminalii trebuie tratați cu empatie și trebuie salvați din ghearele procurorilor, care sunt niște ticăloși abuzivi, dar și cel în care organele de urmărire penală au fost dezarmate, prin legi scrise cu rea-credință, de posibilitatea de a mai lupta eficient cu hoții, iar ultimii judecători curajoși sunt uciși într-un cor de urlete ale boților sau ale Inspecției Judiciare.

Cei chemați să stabilească ADEVĂRUL sunt beneficiarii actului de justiție – cetățenii.

Dacă sunt mulțumiți de actul de justiție, înseamnă că Secția pentru judecători are dreptate; dar dacă nu sunt mulțumiți de actul de justiție, este posibil să am eu dreptate.”