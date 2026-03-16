Procurorul Viorel Cerbu, aviz pozitiv al CSM, în unanimitate / Blocajul la vot continuă în cazul lui Marius Voineag și Alex Florența

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat aviz pozitiv pentru Ioan Viorel Cerbu, propunerea ministrului PSD al Justiţiei, Radu Marinescu pentru funcţia de procuror-şef al DNA. În cazul lui Marius Voineag, care candidează pentru funcţia de adjunct al procurorului general, și Alex Florenţa, care candidează pentru un post de şef adjunct al DIICOT, CSM a amânat pentru a treia oară decizia, după ce s-a înregistrat din nou egalitate la vot.

Procurorul Ioan Viorel Cerbu, actualul adjunct al șefului DNA, a susținut luni după-amiază interviul în fața Secției pentru procurori a CSM. Considerat unul dintre cei mai experimentați procurori din DNA, procurorul Cerbu a fost votat în unanimitate de procurorii CSM.

Secția pentru procurori a reluat luni pentru a treia oară votarea și în cazul procurorilor Marius Voineag și Alex Florența, după ce la cele două ședințe anterioare s-a înregistrat egalitate la vot.

Situația s-a repetat luni, când situația la vot a fost trei pentru vot favorabil, trei pentru nefavorabil. Practic, doi dintre procurorii CSM au dat vot pozitiv, al treilea vot fiind al ministrului Justiției.

Egalitatea la vot, în cazul procurorilor Marius Voineag și Alex Florența, este una fără precedent.

Regulamentul CSM nu are prevederi pentru astfel de situații, astfel că votul se va relua pe parcursul celor 30 de zile, termenul limită până la care forul poate comunica avizul, au precizat surse din CSM pentru HotNews.

„Dacă în termenul de 30 de zile se va menține situația de egalitate, Ministerul Justiției ar putea asimila paritatea la vot cu lipsa avizului consultativ și poate trimite propunerile către președinte fără acest aviz”, au explicat surse din CSM.

Marți, seria de interviuri la CSM se va încheia cu cei doi procurori propuși pentru funcția de adjunct al șefului DNA: Marinela Mincă și Marius Ionel Ștefan.

Avizele acordate de CSM pentru candidații la șefia marilor parchete

Până în prezent, din cinci candidaţi audiaţi la CSM, doar Codrin Horaţiu Miron a reuşit să obţină aviz favorabil pentru funcţia de şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

În schimb, Cristina Chiriac – propusă pentru funcţia de procuror general şi Gill-Julien Grigore-Iacobici – pentru procuror-şef adjunct al DIICOT au primit aviz negativ, iar Alex Florenţa şi Marius Voineag – balotaj.

Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sunt înaintate preşedintelui Nicuşor Dan.

În cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ. În urma acestui interviu, ministrul Justiţiei poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere sau retrage propunerea, urmând a declanşa o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile.

Preşedintele României poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului. Decretul preşedintelui de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiţiei.