Producţia OPEC+ a ajuns aproape de nivelul de dinaintea războiului din Orientul Mijlociu

Producţia de ţiţei a OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) a crescut semnificativ în octombrie, pe fondul majorării livrărilor din Arabia Saudită, în pofida perturbărilor din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Luna trecută, OPEC+ a pompat 41,23 milioane barili de ţiţei pe zi (bpd), se arată în raportul publicat miercuri, faţă de aproximativ 2,04 milioane bpd în septembrie.

Datele arată redresarea producţiei în statele din Golf, în pofida efectelor conflictului Orientul Mijlociu, notează Agerpres citând Reuters.

Conform calculelor Reuters pe baza datelor OPEC, producţia din octombrie este echivalentul a 97% din cei 42,72 milioane bpd produşi de OPEC+ în februarie.

Luna trecută, Arabia Saudită a pompat 10,563 milioane, faţă de 8,372 milioane bpd în septembrie.

Şi producţia Rusiei a urcat cu 41.000 barili de ţiţei pe zi în octombrie, faţă de septembrie, ajungând la 8,668 milioane bpd.

De asemenea, OPEC nu şi-a modificat previziunile privind cererea globală de petrol şi nu a modificat prognoza pentru 2027.

Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol se aşteaptă ca anul viitor cererea globală de petrol să crească cu 2,55 milioane bpd, la un nivel mediu de 108,3 milioane bpd. În acest an cererea ar urma să crească cu 180.000 bpd.

OPEC a fost formată în 1960, iar cadrul extins OPEC+ a fost creat în 2016, când Rusia şi alţi producători şi-au unit eforturile pentru a ajuta grupul să contracareze diminuarea cotei sale în producţia mondială de petrol.

Cota OPEC în producţia globală de ţiţei a atins un vârf de aproximativ 50% în timpul crizelor petroliere din anii ’70, pentru ca ulterior să scadă la 30% la mijlocul anilor ’80, odată cu creşterea producţiei de petrol în Marea Nordului, Alaska şi Siberia.