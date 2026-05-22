Producție mutată în România din Italia. Cel mai mare producător de mobilă, aflat astăzi în criză financiară, se restructurează

Grupul italian Natuzzi, cel mai mare producător de mobilă din Peninsulă, dar aflat acum în dificultate financiară, va transfera o parte din producția din Italia în România și alte țări, în cadrul unui proces de restructurare voluntară, ce include concedieri și reducerea programului de lucru pentru peste 1.700 de angajați, relevă datele Profit.ro.

Pe fondul impactului tarifelor vamale impuse de SUA și al unui mediu de afaceri dificil, Natuzzi a inițiat o procedură negociată de gestionare a crizei (Composizione Negoziata della Crisi, sau CNC) în Italia, în vederea “restabilirii unui echilibru economic și financiar durabil”.

“Un pilon central al acestei strategii implică relocarea capacității noastre de producție italiene cu marjă redusă, întrucât aceasta nu mai este sustenabilă în cadrul structurii actuale a costurilor în Italia. Prin urmare, transferăm acest volum către alte unități de producție din cadrul grupului, cum ar fi România, de exemplu”, anunță președintele și CEO-ul grupului, Pasquale Natuzzi.

