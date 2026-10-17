Produs în România. Chinezii de la Chery semnează cu Aumovio livrarea de componente fabricate la Timișoara, pentru producția de mașini în Europa

Producătorul chinez Chery a semnat un acord cu Aumovio, fosta Continental Automotive, pentru producția de componente destinate mașinilor produse în Europa. Este un prim semnal concret privind intenția chinezilor de a fabrica mașini în uzine europene. Primele componente vor fi unitățile de control ale airbagurilor, care sunt fabricate la Timișoara.

Compania de tehnologie Aumovio, fosta Continental Automotive, și producătorul auto chinez Chery fac primii pași concreți pentru stabilirea producției auto Chery în Europa.

Aumovio va colabora cu Chery prin portofoliul său general de produse, capacitățile de cercetare și dezvoltare și rețeaua de producție europeană pentru a sprijini dezvoltarea localizată, industrializarea și fabricarea în cadrul unor proiecte selectate.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider.

Compania are unități de producție în România, cu care va contribui la acordul cu Chery, relevă datele analizate de Profit.ro.

Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, unitățile de airbag pentru Chery vor fi fabricate în Timișoara, la una din cele două unități de producție din România.

Aumovio România produce în cele două unități din Sibiu și Timișoara, dar și în cele patru centre R&D, unități de control, senzori, afișaje, sisteme de frânare și confort, pentru o gamă largă de platforme de arhitectură și sisteme de asistență pentru mobilitate conectată și autonomă.

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