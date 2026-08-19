Produs vândut în magazinele Lidl, retras de pe rafturi. Anunțul pentru clienți

Un lot de budincă proteică cu aromă de ciocolată este retras de la comercializare de către Lidl, ca urmare a identificării prezenţei bacteriei Bacillus cereus.

„ANSVSA vă informează că reţeaua de magazine LIDL a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică, ca urmare a identificării prezenţei bacteriei Bacillus cereus, care poate declanşa afecţiuni gastrointestinale”, anunţă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor într-o postare pe Facebook.

Potrivit datelor transmise miercuri seară de ANSVSA, produsului vizat este:

Denumire: Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g

Producător/Furnizor: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG

Data durabilităţii minimale: 14.09.2026

Lot de budincă proteică Milbona cu aromă de ciocolată, retras de la comercializare. Foto: Facebook – ANSVSA

„Dacă aţi achiziţionat produsul menţionat, nu îl consumaţi. Puteţi să îl returnaţi în toate magazinele Lidl, iar contravaloarea acestuia va fi rambursată chiar şi fără prezentarea bonului fiscal”, mai transmite ANSVSA.