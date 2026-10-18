„Proful de religie ne-a spus că sexul cu prezervativ e păcat mai mare decât sexul în afara căsătoriei”

Manualele de Religie analizate de jurnaliștii de la publicația Școala 9, disponibile online, abordează teme precum contracepția, avortul, divorțul și comunitatea LGBTQ+. De exemplu, în manualul de clasa a VII-a pentru cultul romano-catolic de limba română, contracepția este descrisă ca fiind „imorală”.

De la începutul anului 2026, elevii pot alege dacă vor să le fie predată sau nu Religia, printr-o cerere scrisă de părinți, la începutul fiecărui an școlar. Religia este materie încadrată în programele școlare atât în ciclul primar, cât și în cel liceal.

Există 19 culte religioase recunoscute de statul român și 19 programe școlare diferite de religie, iar elevul se înscrie la cel a cărui religie aparține. Planul de învățământ și manualele de religie sunt elaborate de către Ministerul Sănătății.

În cazul religiei ortodoxe, și Patriarhia Română are un cuvânt de spus în avizarea programei, iar manualele sunt consemnate de către instituție înainte de a fi aprobate, relatează Școala 9.

Ce învață elevii la religie

Reporterii Școala 9 au analizat cum arată planurile de învățământ la Religie ortodoxă pentru clasele primare, gimnaziale și liceu.

În clasele I-IV, profesorii predau reguli de comportament moral, semnificația unor sărbători religioase, „Iubirea, poruncă dată de Domnul Iisus Hristos”, „Familia și împlinirea poruncii iubirii”.

În gimnaziu, elevii învață despre „Prima familie: Adam și Eva”, „Iubirea, temeiul vieții”, „darul vieții”, iar în liceu se predau lecții despre „Familia creștină azi”, „Rolul tinerilor în apărarea vieții (combaterea violenței, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnității umane)”, „Pericolul drogurilor”, „Tineretul şi mass-media”, „Tinerii și viața intimă”.

100 de răspunsuri

Articolul conține și mărturii anonime ale elevilor cu care Școala 9 a stat de vorbă și care au vorbit despre desfășurarea unei ore de religie și temele de dezbatere, în urma unui apel lansat de jurnaliști pe rețeaua de socializare Redddit. Au primit aproximativ 100 de răspunsuri.

Daiana, în vârstă de 22 de ani, a studiat Rligia la un Liceu Teologic. Fiind o elevă căreia îi plăceau dezbaterile pornite la clasă, a întrebat doi dintre profesorii ei ce ar trebui să facă o fată care rămâne însărcinată în urma unui viol și nu-și dorește să vadă chipul agresorului pe chipul copilului.

„Nu putem să susținem avortul din punct de vedere bisericesc”, povestește ea că au răspuns ambii, însă argumentarea a fost diferită de la un profesor la celălalt.

Dacă unul dintre profesori a spus că sarcina ar trebui dusă până la capăt, indiferent de circumstanțe, celălalt a înțeles teama femeii și a acceptat, într-un fel, avortul: „Dacă femeia simte că nu ar putea privi copilul fără să își amintească de agresor și nu ar putea avea grijă de el, ce sens mai are să aduci un suflet chinuit pe lume?”.

„Proful de Religie ne-a spus că sexul cu prezervativ e păcat mai mare decât sexul în afara căsătoriei. Ăla a fost momentul când am renunțat la ora de Religie”, le-a mărturisit un alt elev jurnaliștilor.

Felul în care profesorul predă materia și discută la clasă contează pentru sănătatea mentală a elevilor, explică psihoterapeuta Oana Doruș pentru Școala 9. „Dacă se mai adaugă stigmă, păreri nesolicitate și păreri din acelea care nu sunt tolerante, ci mai degrabă acuzatoare, stările se pot adânci – de neputință, de neînțelegere, de neacceptare, respingere”, spune Doruș.

Un cadru didactic poate preda Religia numai dacă primește avizul cultului religios de care aparține, menționează Gabriel Răducanu, profesor care a predat Religia timp de șase ani. Avizele se reînnoiesc anual în cazul profesorilor care sunt angajați pe o perioadă determinată și pot fi retrase oricând, chiar și în timpul anului școlar.

Cum sunt tratate în manualele de Religie capitolele despre avort și comunitatea LGBTQ+

Manualele analizate de publicația Școala 9, disponibile online, abordează teme precum contracepția, avortul, divorțul și comunitatea LGBTQ+.

De exemplu, în manualul de clasa a VII-a pentru cultul romano-catolic de limba română, contracepția este descrisă ca fiind „imorală”, însă programa nu prevede și lecții despre rolul contracepției în prevenirea unor sarcini nedorite sau infecțiilor cu transmitere sexuală.

În clasa a VII-a, elevii învață despre avort, denumit în manuale ca „întreruperea vieții unui copil nenăscut” și li se spune că „nicio situație și niciun motiv nu justifică săvârșirea acestui păcat”.

Tema avortului este predată și la Religia ortodoxă, în clasele a XI-a, și este definită ca „ucidere de prunci”.

În niciun manual nu sunt scrise informații despre sarcinile rezultate în urma unui viol, malformațiile fetale grave sau ce spune legea din România despre avort.

La capitolul despre comunitatea LGBTQ+, elevii învață că persoanele queer sunt „manifestări nefirești ale sexualității”, care trebuie ajutate de societate „să trăiască în curățire”, și căsătoria este „monogamă, heterosexuală și binecuvântată”.

Ce spune Patriarhia Română

Într-un răspuns trimis reporterilor Școala 9, biroul de presă al Patriarhiei Române afirmă că „elementele de conținut nu sunt centrate numai pe însușirea de cunoștințe, ci și pe dobândirea de abilități și comportamente, atitudini și valori”:

„Ca majoritatea disciplinelor de studiu din aria curriculară Om și societate (din care face parte și Religia), elementele de conținut nu sunt centrate numai pe însușirea de cunoștințe, ci și pe dobândirea de abilități și comportamente, atitudini și valori. De altfel, această abordare comprehensivă, este în acord cu documentele de politici internaționale, care pun accent pe importanța valorilor în educație (ex. The OECD Leraning Compass 2030)”.