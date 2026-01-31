Profesor din Argeş, reţinut pentru agresiune sexuală, după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani. Incidentul a avut loc pe holul şcolii

Un cadru didactic în vârstă de 64 de ani a fost reţinut, sâmbătă, după ce mama unei eleve a reclamat că fiica sa, în vârstă de 13 ani, a fost sărutată de profesor. Incidentul a avut loc pe holul şcolii.

„La data de 30 ianuarie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Stâlpeni, au fost sesizaţi de către o femeie din comuna Dârmăneşti cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, elevă la o unitate de învăţământ din aceeaşi localitate, ar fi fost victima unor acte de natură sexuală”, anunță IPJ Argeş, citat de News.ro.

Din verificările efectuate a rezultat că, la data de 29 ianuarie, în jurul orei 10:30, în timp ce se afla pe holul şcolii gimnaziale din comuna Dârmăneşti, un cadru didactic de 64 de ani ar fi sărutat-o pe minoră pe obraji şi pe buze.

În cauză, poliţiştii au deschis dosar penal pentru agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor.

Sâmbătă, în urma verificărilor efectuate de catre poliţişti, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

„Cercetările sunt continuate sub coordonarea unităţi de parchet, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta şi dispunerii măsurilor legale care se impun”, precizează IPJ Argeş.