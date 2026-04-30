Profitul net al Gazprom a crescut în 2025. Circumstanțele care au favorizat gigantul rusesc

Grupul rus Gazprom a anunţat joi că profitul net a crescut 7% în 2025, la 1.300 miliarde de ruble (17,3 miliarde de dolari), pe fondul aprecierii rublei, care a avut un efect pozitiv asupra datoriei sale în valută, transmit TASS şi Reuters, citate de Agerpres.

Totuşi, profitul de bază (profitul înainte de deducerea dobânzilor, a taxelor, a deprecierii şi a amortizării) a scăzut cu 6% anul trecut, la aproape 3.000 miliarde de ruble.

Conform calculelor Reuters, exporturile prin conducte ale Gazprom către Europe au înregistrat un declin de 44% în 2025, ajungând la cel mai redus nivel de la mijlocul anilor ‘1970.

TurkStream este singura conductă prin care Gazprom exportă gaze ruseşti către Europa, după explozia conductei Nord Stream în 2022.

De asemenea, Gazprom a anunţat joi că veniturile sale din 2025 au scăzut cu 8,8%, la 9.770 miliarde de ruble.

Compania a reiterat că exporturile sale de gaze către China au crescut anul trecut cu aproape 25%, în timp ce vânzările interne de gaze au urcat cu 8%.

Gazprom intenţionează să aloce pentru investiţii 2.540 miliarde de ruble (33,9 miliarde de dolari) anul acesta, faţă de un nivel de 2.863 miliarde de ruble (38,2 miliarde de dolari) în 2025.