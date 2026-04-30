Profitul unei divizii Samsung a crescut brusc de 50 de ori, până la zeci de miliarde de dolari

Samsung Electronics a raportat joi un profit trimestrial record, determinat de o creștere de 49 de ori a veniturilor din vânzarea de cipuri, precizând că se așteaptă ca deficitul sever de aprovizionare să se agraveze anul viitor, pe măsură ce clienții vor face investiții în domeniul Inteligenței Artificiale (AI), ceea ce va determina creșterea prețurilor cipurilor sale de memorie.

Cel mai mare producător mondial de cipuri de memorie, după vânzări, a mai declarat că a semnat contracte ferme pe mai mulți ani cu clienți care vor să-și asigure aprovizionarea, fără a dezvălui identitatea acestora sau termenii contractuali.

Explozia în construcția de centre de date pentru AI a determinat Samsung și alți producători de cipuri să aloce capacitate de producție pentru cipurile avansate pe care Nvidia le utilizează în așa-numitele sale acceleratoare de AI.

Oferta de cipuri este „mult” sub cerere

Chiar și așa, producătorii de cipuri nu fac față cererii enorme, în timp ce această mișcare reduce și oferta de cipuri convenționale.

„Oferta noastră este cu mult sub cererea clienților. Bazându-ne exclusiv pe cererea primită în prezent pentru 2027, decalajul dintre ofertă și cerere pentru 2027 se va adânci și mai mult decât în 2026”, a declarat Kim Jaejune, un director al diviziei de cipuri de memorie Samsung, după publicarea rezultatelor financiare.

Dezvoltarea continuă a tehnologiei AI se va traduce într-o creștere susținută a cererii, însă oferta va rămâne limitată pentru moment, având în vedere timpul necesar pentru construirea de noi fabrici, a spus Kim.

Cu o zi înainte, marile companii tehnologice americane, printre care Alphabet, Amazon și Microsoft, au anunțat toate cheltuieli susținute în domeniul IA.

Divizia de cipuri, profit de 36 mld. dolari în primul trimestru

Evidențiind amploarea exploziei din domeniul AI, Samsung a declarat că profitul operațional înregistrat în perioada ianuarie-martie de divizia sa de cipuri, care reprezintă principala sursă de venit, a atins un nivel record de 53,7 trilioane de woni (36,15 miliarde de dolari), față de doar 1,1 trilioane de woni în aceeași perioadă a anului precedent.

Aceasta a reprezentat 94% din totalul record de 57,2 trilioane de woni înregistrat în trimestru. Cifra respectivă a corespuns estimării Samsung anunțate la începutul acestei luni și a fost comparabilă cu 6,69 trilioane de woni înregistrați cu un an înainte.

Veniturile totale au crescut cu 69% față de anul precedent, ajungând la 133,9 trilioane de woni.

Samsung a declarat că conflictul din Orientul Mijlociu nu a perturbat producția de cipuri, deoarece compania și-a asigurat stocurile și a diversificat sursele de gaze utilizate în procesul de fabricație.

Cu toate acestea, compania a semnalat riscul creșterii costurilor de transport cauzate de creșterea prețurilor petrolului și a declarat că va asigura o alimentare stabilă cu energie electrică în cooperare cu guvernul sud-coreean.

Acțiunile Samsung au scăzut cu 0,8% după ce urcaseră până la 1,8% în urma anunțului privind rezultatele financiare. Acțiunile companiei au crescut cu 88% în acest an, depășind creșterea de 59% a pieței în ansamblu.