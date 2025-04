„Proful de la țară” care face meditații gratuite pentru Evaluarea națională: „Elevii sunt motivați când au profesori implicați. Cum suntem noi în fața lor, așa sunt și ei la examene”

Întâlnirile online sunt dedicate mai ales elevilor de gimnaziu din mediul rural sau din zone defavorizate, care vor să recapituleze sub îndrumarea unui profesor materia din programa pentru Evaluarea Națională. FOTO: Arhivă personală Cătălin Zaman

Cătălin Zaman este profesor de Limba și literatura română și director al Școlii Gimnaziale „Învățător Nicolae Ispas” din Clondiru, județul Buzău. Pentru a reduce decalajele între rezultatele elevilor de la oraș și ale celor din mediul rural, „proful de la țară”, așa cum e cunoscut printre elevi și părinți, face meditații gratuite cu elevi din toată țara și îi învață că munca și încrederea în forțele proprii le pot aduce rezultate excelente, nu doar la evaluarea națională, ci și în viața de adult. Anul trecut, jumătate dintre elevii lui au luat peste 9 la Evaluarea Națională și patru au obținut nota maximă.

În 2021, Cătălin Zaman a fost distins cu premiul Merito, care se acordă profesorilor cu un impact semnificativ în educație, care predau prin metode inovatoare, au rezultate remarcabile și se implică în tot ceea ce presupune dezvoltarea elevilor. Unul dintre proiectele de impact este pregătirea online, gratuită, pe care Cătălin Zaman o face cu copii din clasele a VIII-a, cu care organizează sesiuni interactive și pentru care publică zilnic, pe pagina sa de Facebook, fișe de lucru și sfaturi care să-i ajute în pregătirea examenelor. Am stat de vorbă cu profesorul Zaman despre satisfacțiile vieții de profesor la țară, despre meditațiile gratuite pe care le face cu elevii care se pregătesc pentru Evaluarea națională, despre hibele sistemul educațional și despre modul în care ar trebui să se pregătească elevii, sprijiniți de părinți, pentru examene.

Totul Despre Mame: Ce v-a determinat să alegeți meseria de profesor, mai ales într-o zonă rurală?

Cătălin Zaman: Povestea mea începe din copilărie. Mama a fost educatoare 40 de ani în localitatea natală. Primele mele amintiri sunt din grădiniță, mi-aduc aminte de un joc pe care-l căutam cu insistență. M-a purtat cu ea peste tot, școala era ca locul în care nu aveam acces, fiind prea mic. A fost locul unde mi-am dorit să ajung. Am știut de mic că este locul care mi se potrivește. Când am susținut examenul de titularizare au fost mai multe posturi disponibile. Am ales fără să ezit satul meu natal. Și nu îmi pare rău deloc, este locul care mi-a adus atâtea împliniri.

