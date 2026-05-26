Prognoza ANM: Patru săptămâni cu temperaturi neobișnuit de mari în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 25 mai – 22 iunie.

În săptămâna 25 mai – 1 iunie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice perioadei în toată ţara, mai ales în jumătatea vestică, potrivit meteorologilor. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări.

Temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în toate regiunile în intervalul 1 – 8 iunie. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în sud-vest şi local în vest, iar în restul ţării se vor situa în jurul valorilor normale.

Pentru săptămâna 8 – 15 iunie, ANM anunță că temperatura medie a aerului va avea valori uşor peste normal, în special în jumătatea de vest a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nordice, vestice şi local în cele sud-vestice şi centrale.

În perioada 15 – 22 iunie, meteorologii estimează din nou temperaturi peste cele specifice perioadei, mai ales în vestul ţării. Cantităţile de precipitaţii vor fi în general deficitare în regiunile vestice, nordice, centrale şi local în sud-vest, iar în restul teritoriului vor fi apropiate de normalul climatologic al perioadei.

România, la marginea „cupolei de foc”

O „cupolă de foc” a cuprins Europa de Vest. Efectele ei au fost resimțite deja în țări precum Marea Britanie, Spania sau Franța. Sunt așteptate și în următoarele zile temperaturi neobișnuit de mari.

În România, vremea va fi mai caldă cu 5-6 grade Celsius față de normalul perioadei în România marți și miercuri, iar temperaturile ar putea atinge 33 de grade Celsius miercuri, a spus pentru HotNews, Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM.

Florinela Georgescu spune că această cupolă de căldură este caracterizată printr-o presiune atmosferică ridicată. Ea poate fi comparată cu un capac, iar datorită mișcărilor descendente, aerul cald se menține în straturile joase ale atmosferei. Această „cupolă de foc” va persista câteva zile deasupra multor zone din Europa de Vest și nu favorizează formarea precipitațiilor.