Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în fiecare regiune a țării

Temperaturile vor avea variații ușoare de la o zi la alta și vor urca până la 18-20 de grade în următoarele zile, conform prognozei ANM pentru perioada 13-26 aprilie. Meteorologii anunță și când vor reveni ploile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni prognoza pentru următoarele două săptămâni:

Banat

Media temperaturilor maxime va avea variații ușoare în primele zile ale intervalului, astfel că va avea valori cuprinse între 17 grade, în ziua de 14 aprilie și 20 de grade, în data de 16 aprilie. După acest interval, se poate remarca faptul că nu apar variații termice semnificative, iar media temperaturilor din timpul zilei va fi de 18 – 20 de grade. Dacă se face raportare la minimele termice, se poate observa o variație nesemnificativă pe parcursul ambelor săptămâni, astfel încât, mediat, acestea vor fi de 6 – 7 grade. Probabilitatea de precipitații va fi redusă la începutul intervalului, apoi va crește și se va menține ridicată până la finalul perioadei de referință.

Crișana

Media maximelor termice nu prezintă variații semnificative și se va situa între 18 și 20 de grade, cu cele mai mari valori în primele patru zile (13 – 16 aprilie). În ceea ce privește temperaturile minime, se identifică o creștere a mediei acestora la începutul intervalului, astfel că va fi de 6 grade, în data de 14 aprilie și va atinge 7 grade, în zilele de 16 și 17 aprilie. Ulterior, valorile temperaturilor nocturne nu vor varia, astfel că, mediat, vor fi de 6 – 7 grade până la finalul intervalului de referință. Probabilitatea de precipitații va fi redusă în primele zile analizate, apoi va crește din data de 16 aprilie și se va menține ridicată până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni.

Transilvania

În primele două zile, media temperaturilor diurne se va situa în jurul valorii de 16 grade,apoi va crește până spre 18 grade, în zilele de 15 și 16 aprilie. Ulterior se poate identifica o scădere a mediei maximelor termice până în data de 18 aprilie, când se va atinge o medie de 16 grade, valoare ce se va menține până în 23 aprilie. După aceasta, media temperaturilor maxime va crește ușor și va fi de aproximativ 17 grade la sfârșitul perioadei de anticipație. Referitor la media minimelor termice, se remarcă o creștere semnificativă până în data de 17 aprilie, când se vor înregistra 4 grade, iar această valoare se va menține până la finalul celei de-a doua săptămâni. Probabilitatea pentru precipitații va fi redusă până în ziua de 16 aprilie, apoi va fi ridicată până spre sfârșitul intervalului de referință.

Maramureș

În primele zile, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la 17 grade, în data de 13 aprilie, până spre 20 de grade, în zilele de 15 și 16 aprilie. În următoarea zi (17 aprilie) se poate observa o scădere a maximelor termice, astfel încât, mediat, se vor atinge 18 grade, iar valoarea respectivă se va menține până spre sfârșitul perioadei de referință. Dacă se face raportare la temperaturile din timpul nopții, se identifică o creștere semnificativă în prima partea intervalului, de la o medie de -1 grad, în data de 13 aprilie, până la aproximativ 6 grade, în 17 aprilie. După aceasta nu vor mai fi variații termice semnificative, astfel că media temperaturilor minime va fi de 5 – 6 grade. Probabilitatea de precipitații va fi redusă până în ziua de 16 aprilie, însă după aceasta va fi în creștere și se va menține ridicată până la finalul celei de-a doua săptămâni analizate.

Moldova

Media temperaturilor maxime va fi în creștere în primele zile, de la 13 grade în prima zi până la 17 grade în data de 15 aprilie. După aceasta, media maximelor termice va rămâne relativ constantă și se va situa în jurul valorii de 16 grade, până la sfârșitul intervalului. Media temperaturilor minime pornește de la 0 grade, în prima zi a intervalului și va crește treptat până spre 6 grade, în jurul datei de 19 aprilie, valoare ce se va menține până la sfârșitul perioadei de anticipație. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în special în a doua săptămână analizată.

Dobrogea

Media temperaturii maxime va avea fluctuații pe tot parcursul intervalului și va fi de 13 grade, în primele două zile ale intervalului, apoi va crește treptat până spre 16 grade, în ziua de 18 aprilie. Ulterior, nu vor fi variații notabile, astfel că media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 16 grade, până la sfârșitul celor două săptămâni. Media temperaturilor minime va fi în creștere treptată în prima săptămână și va porni de la 3 grade, în prima zi până la 8 grade, în data de 19 aprilie. Până la sfârșitul intervalului, temperaturile din timpul nopții nu vor avea variații semnificative, situându-se în jurul valorii de 7 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată după data de 19 aprilie.

Muntenia

Media maximelor termice prezintă ușoare oscilații în cadrul întregului interval de referință, astfel încât va fi de 16 – 17 grade. În privința mediei temperaturilor minime, se remarcă o creștere treptată, pornind de la 2 – 4 grade în primele nopți (perioada 13 – 17 aprilie), până spre 6 – 7 grade, în cea de-a doua săptămână. Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 19 aprilie și se va menține ridicată până la sfârșitul intervalului analizat.

Oltenia

Media temperaturilor maxime va avea ușoare variații pe parcursul intervalului de referință, fiind situată în jurul a 17 grade. Dacă se face raportare la media minimelor termice, se identifică aceeași tendință relativ staționară, fiind de aproximativ 6 grade până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată după data de 20 aprilie.

La munte

Cu ușoare variații de la o zi la alta, media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea a minimelor în jurul valorii de 0 grade. Probabilitatea de precipitații va fi în creștere după data de 17 aprilie.