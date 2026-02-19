După alertele meteo de viscol, meteorologii au emis o nouă avertizare. Cum arată prognoza pentru acest weekend

Trafic auto și pietonal în condiții dificile cauzate de căderi masive de zăpadă și urmări ale codului roșu de ninsori, în București, 18 februarie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că până duminică dimineață vor apărea ninsori, lapoviță sau ploi în aproape toată țara, iar vremea se va răci pe tot teritoriul României.

Potrivit ultimei informări meteo, de vineri, ora 02:00 și până duminică, ora 10:00, sunt anunțate precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece.

Aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor, anunță ANM.

În Banat și Crișana vor fi mai ales ploi, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte, însă în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă vor predomina ninsorile.

Local cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm.

Cum e vremea vineri și sâmbătă

Vineri, vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h. Temporar va fi viscol și vizibilitate redusă.

Vremea va fi rece în Moldova și în nord-estul Munteniei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade.

Sâmbătă se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor situa între -6 și 4 grade. Minimele termice se vor situa în general între -12 și -2 grade și va fi ger îndeosebi în nordul Moldovei.