Prognoză meteo specială pentru București. Cum va fi vremea în Capitală până sâmbătă seară

Vremea în București va fi închisă și va ploua, până spre finalul săptămânii, conform prognozei speciale publicate joi de Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii au emis o informare de vânt și ploi moderate cantitativ, în majoritatea regiunilor, respectiv ninsori și nou strat de zăpadă în zona montană, valabilă de joi dimineața până sâmbătă seară, la ora 18.00.

În Capitală, joi, vremea va fi închisă și va ploua moderat cantitativ (10…15 l/mp). Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, când se vor atinge viteze de 40…45 km/h, apoi va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, în scădere față de ziua precedentă, va fi de 11…12 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 7 grade.

Vineri, cerul va fi mai mult noros și va ploua mai ales cu caracter de aversă (2…5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, în creștere ușoară față de ziua anterioară, se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 6…8 grade.

Sâmbătă, cerul va fi temporar noros și vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade.