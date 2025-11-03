Prognoza meteo: Temperaturi mai mari decât normalul până la mijlocul lunii noiembrie / Când vor fi ploi

Valorile termice prognozate pentru următoarele două săptămâni (3 – 16 noiembrie), deși vor avea oscilații semnificative de la un interval la altul, se vor menține, în general, peste normalul climatologic pentru data din calendar, în timp ce precipitațiile își vor face simțită prezența atât la începutul perioadei menționate, cât și către sfârșitul acesteia, în majoritatea regiunilor, potrivit unei prognoze publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În Banat, prima zi a săptămânii va fi caldă cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a 20 de grade, însă marți (4 noiembrie) vremea se va răci, astfel se vor înregista valori termice diurne în jurul normelor multianuale specifice perioadei, respectiv o medie a acestora de 14 grade. Din 5 și până pe 9 noiembrie, media temperaturilor maxime va crește ușor, până la valori de 16 – 17 grade, iar pentru a doua săptămână de prognoză, deși sunt estimate variații în regimul diurn al temperaturilor, acestea se vor menține în jurul normelor climatologice, cu o medie zilnică de 13 – 14 grade. Temperaturile minime în scădere treptată de o zi la alta vor avea o medie regională de 4 – 6 grade. Vor fi ploi în prima zi a intervalului, iar cu o probabilitatea mai mare în jurul datei de 11 noiembrie și spre finalul intervalului de anticipație.

În Crișana, prima zi a săptămânii va fi caldă pentru această dată, cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a 20 de grade, însă marți (4 noiembrie) vremea se va răci, astfel se vor înregistra valori termice diurne în jurul normelor multianuale specifice perioadei, respectiv o medie a acestora de 14 grade. Din 5 și până pe 9 noiembrie, media temperaturilor maxime va crește ușor, până la valori de 16 – 17 grade, iar pentru a doua săptămână de prognoză, deși sunt estimate variații în regimul diurn al temperaturilor, acestea se vor menține în jurul normelor climatologice, cu o medie zilnică de 12 – 14 grade. Temperaturile minime în scădere treptată de o zi la alta vor avea o medie regională de 4 – 6 grade. Ploi se vor semnala în prima zi a intervalului, iar cu o probabilitatea mai mare în jurul datei de 11 noiembrie și spre finalul intervalului de anticipație.

În Transilvania, săptămâna va debuta cu o zi caldă, unde media temperaturilor maxime va fi de 20 de grade, însă raportat la această zi, răcirea va fi semnificativă marți (4 noiembrie), când temperaturile maxime vor fi în jurul a 12 grade. Ulterior, în perioada 5 – 10 noiembrie, media temperaturilor maxime va mai crește ușor, până la valori de 14 – 15 grade, iar spre mijlocul lunii noiembrie se va reveni la valori de 11 – 12 grade. În primele nopți din interval caracteristice vor fi temperaturile minime cuprinse între 4 și 7 grade, însă după 7 noiembrie sunt prognozate temperaturi minime mai scăzute, spre o medie de 0 – 2 grade. Ploi sunt prognozate în noaptea de 4 spre 5 noiembrie și pe parcursul zilei de 5 noiembrie, iar cu o probabilitate mai mare și în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.

În Maramureș, mult mai cald față de normal va fi pe 3 noiembrie, unde vor fi temperaturi maxime de 20 – 21 de grade. Marți (4 noiembrie) se va răci accentuat față de ziua anterioară, astfel media temperaturilor maxime va fi de 13 – 14 grade. Chiar și cu această răcire, valorile termice se vor menține peste normalul climatologic, iar în perioada 5 – 10 noiembrie se va mai încălzi ușor, astfel încât, media temperaturilor maxime va ajunge la 16 grade. După data de 12 noiembrie, prezenta estimare indică valori termice în scădere ușoară, cu o medie a maximelor de 11 – 12 grade. În primele două nopți din interval caracteristice vor fi temperaturile minime de 6 – 7 grade, însă ulterior sunt prognozate temperaturi minime mai scăzute, spre o medie de 2 – 3 grade. Ploi sunt prognozate în 4 și 5 noiembrie, iar cu o probabilitate relativ ridicată și după 11 noiembrie.

În Moldova, media temperaturilor maxime va scădea de la 16 – 17 grade, în prima zi din interval, până la 13 – 14 grade, valori ce se vor menține fără variații semnificative până în data de 10 noiembrie. După această dată sunt estimate valori termice diurne în scădere ușoară, la o medie zilnică a acestora de 10 – 11 grade. Temperaturile minime vor fi peste normalul climatologic în primele nopți, când vor fi valori de 6 – 8 grade, însă după data de 7 noiembrie acestea vor scădea și se vor apropia de normal, respectiv valori în jurul a 2 – 3 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în 5 noiembrie și în jurul datei de 11 noiembrie.

În Dobrogea, în prima zi a săptămânii, îndeosebi în partea continentală a regiunii, vor mai fi maxime de temperatură ușor peste 20 de grade, însă de marți (4 noiembrie), vremea va intra într-un proces de răcire, iar temperaturile maxime vor fi în general de 15 – 16 grade. După 11 noiembrie, valorile termice ar putea să mai scadă, astfel că prezenta estimare indică valori maxime de 13 – 14 grade. În primele nopți din interval, vor fi temperaturi minime în jurul a 10 grade, după 6 noiembrie acestea vor scădea spre o medie regională de 7 – 8 grade, iar spre mijlocul lunii sunt estimate valori în jurul a 6 grade. Local și temporar, vor fi ploi în prima săptămână de prognoză, iar cu o probabilitate ridicată în zilele de 11 și 12 noiembrie.

În Muntenia, prima zi a săptămânii va fi caldă, cu o medie a temperaturilor maxime de 19 – 20 de grade, însă marți (4 noiembrie) scăderea de temperatură se va resimți în toată regiunea. Astfel, media temperaturilor va fi de 14 – 15 grade, valori ce se vor menține fără variații semnificative până în data de 8 noiembrie. O încălzire ușoară ar fi probabilă în 9 și 10 noiembrie, când se pot înregistra temperaturi peste 16 – 17 grade, iar pentru perioada 11 – 16 noiembrie media zilnică a maximelor va scădea la 12 – 14 grade. Temperaturile minime vor fi în general peste normalul climatologic, respectiv o medie în general de 6 – 7 grade, chiar mai ridicată în primele nopți, dar cu valori mai scăzute la mijlocul lunii noiembrie când sunt estimate 2 – 4 grade. Temporar, vor fi ploi, cu o probabilitatea mai mare în zilele de 5, 11 și 12 noiembrie.

În Oltenia, în prima zi a săptămânii, media temperaturilor maxime va fi în jurul a 19 grade, caracterizând o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, însă din 5 și până pe 10 noiembrie, media acestora va fi de 14 – 16 grade. După 11 noiembrie, tendința va fi de răcire ușoară, astfel încât caracteristice pentru această regiune vor fi valorile maxime de temperatură de 12 – 13 grade. Temperaturile minime vor fi peste normalul climatologic în primele nopți, când vor fi valori de 7 – 9 grade, însă după 7 noiembrie acestea vor scădea spre o medie de 6 grade, iar spre mijlocul lunii sunt estimate valori în medie de la un grad la 4 grade, posibil chiar mai scăzute. Sunt prognozate ploi în noaptea de luni spre marți (4/5 noiembrie) și pe parcursul zilei de 5 noiembrie. De asemenea, se vor semnala ploi și în restul intervalului, dar cu o probabilitate mai mare în jurul datelor de 11 și 16 noiembrie.

La munte, cald va fi în prima zi a săptămânii (3 noiembrie), unde media temperaturilor maxime va fi în jurul a 12 grade, însă marți (4 noiembrie) se va răci accentuat, iar media temperaturilor maxime va fi de 6 grade. În perioada 5 – 10 noiembrie temperaturile cresc ușor, astfel încât media acestor va atinge 10 – 11 grade în unele zile. După 11 noiembrie, prezenta estimare indică valori termice în scădere, o medie a maximelor estimată la 3 – 4 grade, în data de 12 noiembrie, iar ulterior cu un grad de incertitudine tot mai mare, media temperaturilor spre mijlocul lunii fiind de 5 – 6 grade. În primele două nopți din interval, caracteristice vor fi temperaturile pozitive, în general de 2 – 4 grade, însă ulterior sunt prognozate temperaturi minime mai scăzute, spre o medie de până la două grade, cu un scenariu de a valori negative (de la -2 la 0 grade) spre mijlocul lunii. Vor fi ploi în zilele de 4 și 5 noiembrie, dar cu o probabilitate mai mare și în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.